"بوتين" يطلق العنان لـ500 أسد في الشارع لفرض الحجر المنزلي.. إليكم الحقيقة!

شارك العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم صورة تبدو وكأنها لقطة شاشة من قناة إخبارية تلفزيونية تشير الى أن الرئيس الروسي "بوتين" أطلق العنان لأكثر من 500 أسود في شوارعها لضمان بقاء الناس في منازلهم في ضوء انتشار فيروس "كورونا".

وشارك مغردون وناشطون على "تويتر" و"فيسبوك" صورة لأسد يمشي في أحد الشوارع، معلقين ومن دون التأكد بدقة حول حقيقة المعلومة ومصدر الصورة، بأن روسيا نشرت أسودًا في الشوارع لإجبار المواطنين على تطبيق الحجر الصحي المنزلي، على حد زعمهم.

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ومع التدقيق البسيط وبالبحث في متصفح "غوغل" عن تاريخ النشر، يمكن التحقق من تاريخ الصورة التي نشرت عام 2016 لأسد يدخل أحد الأحياء في مدينة جوهانسبرغ جنوب أفريقيا.

وكانت صحيفة "dailymail" قد نشرت الخبر عام 2016، والذي تحدث عن مشكلة حقيقية تعاني منها بعض مدن جنوب أفريقيا، والتي تتمثل بدخول الأسود الأحياء المأهولة وتسببها بهلع السكان، ومخاطر كبيرة على المواطنين، والذي يمكنكم مشاهدته بالضغط على الرابط المرفق.

يذكر أن رئيس الوزراء الروسي "ميخائيل ميشوستين" أعلن اليوم الاثنين تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين في روسيا إلى 438 إصابة.

وقال رئيس الوزراء الروسي أن 16 شخصًا تعافوا بعد إصابتهم بالفيروس.

في غضون ذلك، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين اليوم أن سكان موسكو الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والمصابين بأمراض مزمنة ملزمون ابتداء من 26 مارس وحتى 14 أبريل بالبقاء في الحجر الصحي في منازلهم، في إطار التدابير المتبعة لمكافحة فيروس "كورونا".

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