بولندي يحصل على تعويض فلكي بعد سجنه 18 عامًا ظلمًا

حصل رجل بولندي الذي قضى 18 عامًا في السجن لارتكاب جريمة قتل لم يرتكبها، على تعويض قدره 2.5 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 3.460 مليون دولار أمريكي.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن "توماسز كوميندا" (44 عامًا) سيتلقى أعلى تعويض على الإطلاق منحته محكمة في بولندا بعد أن أمضى نصف حياته في السجن بسبب رسم مخادع للشرطة.

وكان "كوميندا" قد أدين عن طريق الخطأ في عام 2000، بتهمة اغتصاب وقتل "مالغورزاتا كوياتكوفسكا" البالغة من العمر 15 عامًا.

وتم العثور على جثة المراهقة مجمدة خارج نادٍ في عام 1996، بعد حفلة ليلة رأس السنة في ميلوشيتشي بالقرب من فروتسواف.

وتم اعتقال كوميندا بعد تحديد هويته بناءً على رسم الشرطة وعلامات العض على جسد الضحية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، وزاد فيما بعد إلى 25 عامًا.

ونتيجة لجهود الأسرة، استعرض المدعون القضية وخلصوا إلى أنه بريء، وتمت تبرئته من جميع التهم، وأفرج عنه في عام 2018، بعد أن أمضى 18 عامًا من مدة الحكم.

وطلب "كوميندا" تعويضًا عن سجنه بقيمة 4.84 مليون دولار، إلى جانب تعويض بقيمة 217 ألف دولار عن أضرار لحقت به نتيجة السجن الخاطئ، وشملت 3 محاولات انتحار، ومنحته المحكمة ثلثي المبلغ المطلوب.

ولم يتجاوز الرقم القياسي السابق للتعويض عن السجن الخطأ في بولندا الـ692 ألف دولار تعويضًا عن السجن الخاطئ لمدة 12 عامًا، لذلك يعد حصول "كوميندا" على 3.4 مليون دولار رقمًا قياسيًا.

وقال كوميندا الذي سُجن 18 عامًا ظلمًا: "الكابوس قد انتهى، ليست هناك معادلة رياضية كافية لقياس حجم المعاناة الحقيقي ولاشيء يمكن أن يعوّض عنه".