رابط تذاكر ونتر وندرلاند 2022

يستعد عشاق الترفيه والمغامرات حول العالم لخوض تجارب استثنائية في منطقة ونتر وندرلاند 2022 التي تعد أحد أهم وأشهر مناطق موسم الرياض 2022 بنسخته الثالثة الذي يحمل شعار "فوق الخيال".

وسيعيش زوّار منطقة ونتر وندرلاند، ضمن موسم الرياض، هذا العام تجارب لا مثيل لها مع إضافة أكثر من 60 لعبة ترفيهية موزعة في 6 مناطق ترفيهية شاملة والتي ستمنحهم أجواء مفعمة بالمتعة والبهجة والسرور.

ولا يمكن لمرتادي منطقة ونتر وندرلاند أن يفوتوا خوض تجربة ترفيهية على دولاب "سكاي لوب - Sky Loop" الذي يُعد أطول قطار أفعواني متحرك في العالم بالإضافة إلى "بيت الرعب - Horror House"، وحلبة تزلج، ونافورة راقصة.

كما تحتضن منطقة ونتر وندرلاند مناطق تسوق ومقاهي ومطاعم عالمية على أرض الفعالية التي تتيح زوار موسم الرياض فرصة لاستكشاف خيارات جديدة ومميزة هذا العام.

ويصل ارتفاع "سكاي لوب" إلى 52 مترًا فيما تصل سرعته 110 كيلومترات في الساعة، ليكون أسرع قطار أفعواني متحرك في العالم، حيث تتكون سفينته الدوارة من مجموعة من العربات التي تتحرك على طول مسار حلزوني، من خلال صعود حاد وانقلابات مجنونة.

وتتميز Sky Loop عن غيرها من الأفعوانيات بتصميماتها المليئة بالالتواءات والمنعطفات المعروفة باسم "Cobra Roll".ونتر وندرلاند الرياض

منطقة ونتر وندرلاند 2022

التاريخ : السبت، 22 أكتوبر 2022 - الخميس، 22 ديسمبر 2022

السبت، 22 أكتوبر 2022 - الخميس، 22 ديسمبر 2022 الوقت: أيام الاسبوع من 04:00 مساء الى 01:00 صباحًا - أيام نهاية الاسبوع من 04:00 مساء الى 02:00 صباحًا

المكان : الرياض

يسمح بالدخول المجاني للأطفال التي أعمارهم أقل من سنة.

أسعار تذاكر ونتر وندرلاند

تذاكر دخول (أيام الأسبوع) 55 ريال سعودي تذاكر دخول (نهاية الأسبوع) 110 ريال سعودي

الأسعار شاملة الضريبة

حجز تذاكر ونتر وندرلاند الرياض

الوصول إلى الصفحة الرسمية لفعاليات موسم الرياض 2022، يرجى النقر هنا

ثم الضغط على فعالية ونتر وندرلاند الرياض

بعد قراءة كافة تعليمات وشروط حضور الفعالية اضغط على "احجز الآن"

ثم قم بتسجيل الدخول وأدخل البيانات المطلوبة: "البريد الإلكتروني + كلمة المرور"

في حال لم يكن لك حساب قم بالضغط على حساب جديد

ثم حدد فئة التذكرة ثم عدد التذاكر المطلوبة

بعدها اختر طريقة الدفع وأضغط تأكيد

موقع ونتر وندرلاند

موسم الرياض 2022

يستعد موسم الرياض 2022 لكسر الرقم القياسي لعدد الزوار وتجاوز رقم العام الماضي مع 10 ملايين زائر ومليون سائح في أول 100 يوم منه.

ومن المؤكد سيحول موسم الرياض 2022 العاصمة السعودية الرياض إلى الوجهة السياحية والترفيهية الأولى على مستوى العالم أجمع.

موقع فعاليات موسم الرياض 2022

تقام فعاليات موسم الرياض 2022 في 15منطقة ترفيهية: