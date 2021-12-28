بيتزا روبوتية في طريقها إلى أمريكا .. واحدة كل 45 ثانية

يستعد أهالي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لافتتاح مطعم Stellar Pizza، والذي يعد أول مطعم بيتزا روبوتي في العالم يمكنه إنتاج بيتزا واحدة كل 45 ثانية.

وقالت تقارير إعلامية إن المطعم الروبوتي كان من بنات أفكار ثلاثة من مهندسي شركة "سبيس إكس" السابقين - بنسون تساي وبريان لانجون وجيمس واهاويسان.

وتختلف بيتزا Stellar عن غيرها من خدمات التوصيل الروبوتية لأن الروبوتات نفسها هي التي تصنع الطعام.

وأسس المهندسون الثلاثة السابقون في سبيس إكس الشركة في مايو 2019، وأدت جهودهم إلى تطوير آلة تصنع البيتزا دون أي تدخل بشري ودون أن تلمس أيديهم المكونات طوال مرحلة الإعداد، إذ تقوم الروبوتات بتصنيع الفطائر بناءً على قائمة الطعام التي أعدها الشيف تيد سيزما.

وذكرت التقارير بأن الرئيس التنفيذي لشركة Stellar Pizza، بنسون تساي، أمضى خمس سنوات في شركة SpaceX التابعة لشركة "إليون ماسك"، حيث صمم أنظمة بطاريات متطورة للصواريخ والأقمار الصناعية.

ولدى آلة Stellar Pizza الروبوتية وصفة بسيطة، ويمكنها صنع بيتزا وخبزها وتثبيتها في أقل من خمس دقائق.

وتتمثل الخطوة الأولى في وضع كرة من العجين محلي الصنع في الماكينة، حيث يتم ضغط العجين وتشكيله في شكل دائري، وبعد أن تصبح جاهزة، تضع الآلة الصلصة والمكونات الأخرى على البيتزا.

يتم بعد ذلك وضع البيتزا النيئة داخل أحد الأفران الأربعة ذات درجة الحرارة العالية، ثم يتم تقطيها قبل توصيلها للعملي في شاحنة مختصة.

وتتضمن قائمة Stellar Pizza بيتزا بنكهات مختلفة وتشمل البيبروني أو البيتزا الممتازة، كما يمكن إضافة البصل ولحم الخنزير المقدد والدجاج والزيتون.

ويتميز مفهوم البيتزا الروبوتية بمطابخ محمولة آلية يمكنها طهي أكثر من 100 بيتزا في الساعة.

بمجرد افتتاح المطعم في ربيع عام 2022، ستقدم شاحنة الطعام البيتزا المصنوعة من الأذرع الروبوتية، وسيتمكن العملاء من طلب البيتزا باستخدام تطبيق الشركة.