بيع أول منزل "رقمي" على كوكب المريخ بـ500 ألف دولار أمريكي!

في الوقت الذي لم يخطوُ البشر فعليًا على سطح المريخ، لكن تم للتو بيع أول مسكن مستقبلي على الكوكب الأحمر.

وكشف موقع Dezeen أن أو أول منزل رقمي في العالم (رمز غير قابل للاستبدال)، والذي يحمل اسم Mars House بيع مقابل 288 من الأثير (512000 دولار)، وهو مشابه على لعملة بيتكوين.

وكشف الموقع بأن المنزل صمم بأنامل المصممة "كريستا كيم" والتي كشفت بأنها اتخذت من مراحل تصميمه نوعًا من العلاج الإيجابي خلال خلال جائحة "كورونا" باستخدام فلسفة Digital Zen الخاصة بها".

وأشار الموقع الى أن المصممة أرسلت الهيكل الافتراضي للمنزل كملف ثلاثي الأبعاد إلى Metaverse الخاص بالمشتري.

يأتي منزل المريخ مؤثث مع العناصر المصنوعة من الزجاج والنسيج المقسى وتشمل غرفة لتناول الطعام والجلوس ومنطقة للنوم، بالإضافة إلى حمام سباحة.

يبدو أن المنزل يجلس على جبل على الكوكب الأحمر، حيث يوفر السكان مناظر خلابة لمناظر طبيعية المريخ.

يذكر أن تقنية NFT أصبحت مهمة في الأسابيع الأخيرة مع العديد من مبيعات الأعمال الفنية والتصاميم عالية الدعم من NFT.

في الشهر الماضي، باع مصمم RESTRÉS RESPERISHER مجموعة من الأثاث الافتراضي مقابل 450،000 دولار، في وقت سابق من هذا الشهر، بأع الفنان المعماري Alexis Christodoulou سلسلة من الصور مقابل 340،000 دولار.

رمز غير قابل للاستبدال - NFTS

انفجرت الفائدة في NFTS في وقت سابق من هذا الشهر عندما تم دفع سجل 69 مليون دولار مقابل ملف JPEG للفنان الأمريكي Beeple.

ويشبه NFTs العملات المشفرة مثل Bitcoin وEthereum، من حيث أنه قائم على شبكات blockchain - دفتر الأستاذ الموزع اللامركزي الذي يسجل معاملات الأصول الرقمية.

ولكن على عكس العملات المشفرة التقليدية، فإن NFTs غير قابلة للاستبدال، ما يعني أنه لا يمكن استبدال أحدها بآخر. ويوجد لدى الأصول الرقمية قيمة، يمكن أن تمثل عناصر بما في ذلك الصور الثابتة وصور GIF ومقاطع الفيديو والموسيقى والمزيد.

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