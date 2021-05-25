بيع ثمرتي شمام مقابل 25 ألف دولار بمزاد ياباني

شهد سوق للخضار في اليابان بيع ثمرتي شمام مقابل 2.7 مليون ين، أي ما يعادل 25 ألف دولار، في مزاد علني أقيم يوم أمس الاثنين في مدينة سابورو، عاصمة هوكايدو.

وكشفت صحيفة "جابان تايمز" بأن ثمرتي الشمام المباعة هي من نوع Yubari الموسمي والمعروف بطعمه الشهي.

وأشارت الصحيفة الى أن شركة تصنيع أغذية الأطفال Hokkaido Products Ltd هي من قامت بدفع هذا المبلغ مقابل الحصول على ثمرتي الشمام والتي ستقوم بتجميدها وإرسالها كهدايا الى 10 عائلات تضم أطفالًا سيتم اختيارهم بشكل عشوائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إيوري كاجي، رئيس منتجات Hokkaido: "نريد تشجيع الناس على تناول شمام Yubari في وقت تستمر فيه المصاعب الناجمة عن الوباء".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها دفع مبلغ ضخم مقابل الحصول على هذا الصنف من الشمام، ففي 2019 دفعت جهة غذائية 5 ملايين ين أي ما يعادل 45 ألف دولار أمريكي للحصول عليها.

يذكر أن موسم حصاد شمام Yubari لهذا العام بدأ يوم الأحد بالرغم من أن الطقس كان غير مستقر في أوائل الربيع، لكن جودة الشمام جيدة وهو ما دفع المزارعين الى قطفها.

ويشتهر شمام Yubari ذواللب البرتقالي بجودته العالية ومذاقه الحلو، ويماثل الكانتلوب في الحجم، وتجري زراعته في ظل ظروف صعبة في فصل الشتاء القاسي.