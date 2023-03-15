بيع 3 لوحات مرور بـ 8 ملايين ريال سعودي .. ومفاجأة حول هوية المشتري

البوابة - شهدت منصة "إبشر" للخدمات الإلكترونية الموحدة من وزارة الداخلية السعودية مزاد حامي الوطيس لبيع ثلاث لوحات مرور من فئة "حرف ورقم" و"حرفين ورقمين".

وكشف الحساب الرسمي لمنصة "إبشر" في موقع التدوين "تويتر" أن اللوحات الثلاث بيعت بأرقام باهظة وصل مجموعها لنحو 8.2 مليون ريال سعودي مع وصول المزاد لساعاته الأخيرة.

ونشرت المنصة تقريرًا مفصلًا حول النتيجة النهائية للمزاد والمبالغ الضخمة التي سجلتها لوحات المرور الثلاث:

لوحة من فئة حرف ورقم: (ط 1 – T 1) بيعت بقيمة 4.1 مليون ريال سعودي.

لوحة من فئة حرف ورقم: (ع 4 – E 4) بيعت بقيمة 2.7 مليون ريال سعودي.

لوحة من فئة حرفين ورقمين: (م م 2 2 – Z Z 2 2) بيعت بقيمة 1.47 مليون ريال سعودي.

يزيد الراجحي يشتري لوحات مرور

فرحة يزيد الراجحي وأصدقائه بعد شراء لوحة "ط 1" و "ع 4" بسعر إجمالي 7,8 مليون 🤯! pic.twitter.com/NqK2CxhZsm — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 14, 2023

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه المنصة عن أسماء المشترين، إلا أن منصة "سناب شات" شهدت الاحتفالات التي أقامها رجل الأعمال وسائق الراليات السعودي الشهير يزيد الراجحي بشراءه لوحتين من أصل ثلاث لوحات مرور.

وشوهد الراحجي في سلسلة مقاطع فيديو نشرها عبر حسابه الرسمي في "سناب شات" وهو يتلقى التهاني والتبريكات من أصدقاءه بهذه "الصفقة" وحصوله على لوحة "ط 1" و "ع 4" بسعر إجمالي 7,8 مليون ريال سعودي.

ولم يكتفِ الراجحي بدفع مبلغ 7,8 مليون ريال سعودي مقابل لوحتي المرور، بل قام بتوزيع مبالغ مالية على أصدقاءه احتفالًا بهذه المناسبة.

وأخبر الراجحي أصدقاءه المتواجدين برفقته لحظة الاحتفال بصفقة اللوحات بأنه سيمنح كل واحد منهم مبلغ وقدره 10 آلاف ريال سعودي.

من هو يزيد الراجحي