بيل وميليندا غيتس ينهيان زواج دام 27 عامًا.. هل سنشهد أغلى طلاق في العالم

أعلن "بيل غيتس"، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، وزوجته "ميليندا فرينش غيتس"، على "تويتر" يوم الاثنين إنهما سينفصلان بعد زواج دام 27 عامًا.

وكشف الثنائي بأنهما سيستمران في العمل معًا في الجهود الخيرية التي تناولت التعليم والمساواة بين الجنسين والرعاية الصحية حتى بعد انفصالهما.

وكتب "بيل" في بيان نشره على "تويتر”: "بعد قدر كبير من التفكير والكثير من العمل في علاقتنا، اتخذنا قرارًا بإنهاء زواجنا".

وتابع: "على مدى السنوات الـ 27 الماضية، قمنا بتربية ثلاثة أطفال رائعين وبنينا أساسًا يعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين جميع الأشخاص من عيش حياة صحية ومنتجة. نستمر في مشاركة الإيمان بهذه المهمة وسنواصل عملنا معًا في المؤسسة، لكننا لم نعد نعتقد أنه يمكننا أن ننمو معًا كزوجين في هذه المرحلة التالية من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لعائلتنا عندما نبدأ في هذه المرحلة الجديدة".

في عام 2008 تخلى "غيتس" عن دوره اليومي في شركة مايكروسوفت لقضاء المزيد من الوقت في مؤسسة" بيل وميليندا غيتس" غير الربحية.

وفي العام الماضي، تنحى "غيتس" من مجلس إدارة مايكروسوفت وبدأ في قضاء المزيد من الوقت في المؤسسة إلى جانب "ميليندا"، وهما رئيسان مشاركان وأمناء للمؤسسة، التي بدأت في عام 2000.

وعمل كل من "بيل" و"ميليندا" في مايكروسوفت حيث كانت هي مديرة عامة في شركة البرمجيات، وعملت على منتجات مثل Encarta Encyclopedia، قبل أن يلتقيان في مأدبة عشاء لموظفي الشركة في عام 1987.

وفيما يتعلق بالتفاصيل المالية لطرق الفصل بين "غيتس" ليست واضحة بعد، حيث يمتلك "بيل غيتس" 1.37٪ من أسهم مايكروسوفت القائمة، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 26 مليار دولار، وفقًا لـ FactSet.

يذكر أن "بيل غيتس" هو رابع أغنى شخص في العالم، بعد جيف بيزوس من أمازون، وبرنارد أرنو من إل في إم إتش وإيلون ماسك من تسلا، وفقًا لمجلة فوربس.



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