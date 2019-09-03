لتزور 6 قارات و51 دولة.. انطلاق أطول رحلة بحرية في العالم

انطلق المئات من السُيّاح المحظوظين في أطول رحلة بحرية في العالم مدتها 245 يومًا ستزور خلالها 51 دولة و111 مرفأ في رحلة قد تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة "غينيس" للارقام القياسية.

وانطلقت الباخرة السياحيّة من مرفأ "غرين ويتش" في لندن في 31 آب/أغسطس الفائت، في رحلة مدتها ثمانية أشهر والتي يطلق عليها اسم Ultimate World Cruise وتديرها شركة Viking Sun.

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وستبدأ الرحلة البحرية متجهة إلى جولة في المملكة المتحدة إلى وجهات مثل ليفربول وإدنبره، قبل التوجه إلى الدول الاسكندنافية.

ومن المتوقّع أنّ تجول في 6 قارات، 51 دولة وترسو في 111 مرفأ.

وستنتهي الرحلة البحرية التي تستمرّ 8 أشهر في لندن وعلى جدولها زياراتٌ إلى اسكندنافيا، جزر الكاريبي ووجهات أخرى في جنوب أميركا، لتتابع برنامجها في جزر جنوب المحيط الهادئ، أستراليا وآسيا قبل توجّهها إلى البحر المتوسط وأوروبا.

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وخلال الرحلة، سيمكث الركّاب في 23 مدينة في حين أنّ ثمن الرحلة للشخص الواحد تبلغ حوالي 93 ألف دولار وتتضّمن تذكرة سفر درجة أولى، وجبات ونشاطات سياحية في كلّ مدينة.

أما بالنسبة للباخرة العملاقة فقد بُنيت في 2017 ويبلغ طولها 228 مترًا وتتضمّن 10 قاعات لتناول الطعام و465 غرفة نوم كبيرة مع شرفة في كلّ واحدة، بالإضافة إلى منتجع صحي، بركة سباحة، مكتبة وصالة للحفلات.

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ويرافق السياح خلال رحلتهم التارخية العشرات من المؤرخين والمحاضرين من الأدلاء السياحيين ليرشدوا المسافرين في كل جهة تصل إلها الباخرة العملاقة.

قال رئيس شركة Viking Sun، تورستين هاغان: "منذ أكثر من 20 عامًا ونحن ملتزمون بتوفير رحلات ومغامرات ممتعة وثقافية تتيح لهم فرصة اكتشاف العالم بطريقة مريحة".

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وأشار "هاغان" الى أن رحلة Ultimate World Cruise هي الرحلة الأكثر شمولاً في مجال الرحلات البحرية في العالم، فهي تعتبر ضعف أطول مسار أطول رحلة في العالم.

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