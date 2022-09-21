تتويج ملكة جمال تركيا 2022.. هل تستحق اللقب؟

توّجت نورسينا ساي بلقب ملكة جمال تركيا 2022 في مسابقة الجمال التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء من بين 20 متسابقة وصلن للمرحلة النهائية.

واختارت لجنة التحكيم نورسينا ساي لتمثل تركيا في مسابقات الجمال العالمية بعدما تجاوزت المراحل الأولية بنجاح، فيما أقيم الحفل النهائي في أحد فنادق إسطنبول.

ملكة جمال تركيا 2022 نورسينا ساي

وتم تتويج نورسينا بحضور ملكات جمال تركيا السابقات وهن ديلارا كوركماز، سيمريناز تورهان، وشيرا ساهيلي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مع حفل اختيار ملكة جمال تركيا، بين اعتبرها مناسبة للتاج الملكية وبأنها ستكون خير ممثل لبلادها في مسابقات الجمال الدولية وأن على الجميع التخلي عن عبارة "معايير الجمال" في مسابقات الجمال والاعتماد على جوانب أخرى عند اختيار ملكة الجمال تتعلق بالذكاء والثقافة.

من هي ملكة جمال تركيا 2022؟

تبلغ نورسينا ساي من العمر 24 عامًا

يصل طولها لنحو 1.80 سم

تخرجت من قسم الهندسة المعمارية بجامعة معمار سنان

تمتلك خبرة لسنة واحدة في مجال الهندسة المعمارية

كما تم تتويج ألينا سيرين بلقب ملكة جمال تركيا – الكون، والتي ستمثل تركيا في مسابقة ملكة جمال الكون القادمة.

ملكة جمال الكون - تركيا ألينا سيرين

وتبلغ إلينا من العمر 21 عامًا ويصل طولها لنحو 1.76 مترًا وهي طالبة في السنة الثانية في قسم الهندسة المعمارية الداخلية والتصميم البيئي بجامعة أوزيجين.

كما تم خلال الحفل تتويج سيلين إيربيرك غورديكيان بلقب ملكة جمال تركيا سوبرناشونال وهي طالبة في كلية الطب بجامعة فلوريدا الدولية وتبلغ من العمر 23 عامًا.

ملكة جمال سوبرناشونال "سيلين إيربيرك غورديكيان"