تحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر من كل عام بتوحيد مملكة نجد ومنطقة الحجاز لتصبح المملكة العربية السعودية في عام 1932 وفقًا للمرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز قبل 92 عامًا، وهو اليوم الذي أصبحت فيه المملكة العربية السعودية "السعودية" لذلك نسميها اليوم الوطني السعودي.



وقبل عام 2015، كانت المملكة العربية السعودية تحتفل بالعيدين الوحيدين هما - عيد الفطر (بعد شهر رمضان المبارك) وعيد الأضحى (أثناء الحج)، إلا أن أقر الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بضرورة الاحتفال باليوم الوطني السعودي. ومنذ ذلك الحين، نمت الاحتفالات باليوم الوطني السعودي بشكلٍ مُتسارع عامًا بعد عام.

تجهيزات اليوم الوطني في المدارس 1444

اعتادت المدارس في المملكة العربية السعودية على الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي بطريقة تتناسب مع هذه المناسبة المميّزة لغرس قيم الوطنية والانتماء لدى الطلاب والطالبات منذ الصغر.

إليكم تفاصيل تجهيزات اليوم الوطني في المدارس 2022، من أجل استقبال اليوم الوطني الـ 92، والتي جاءت كما يلي:

تزين جميع الفصول المدرسية والغرف الصفية بـ العلم السعودي والرسومات ذات الطابع الوطني.

يرتدي الطلبة تيشيرتات باللون الأخضر أو الثوب السعودي التقليدي.

ترتدي الطالبات الفساتين ذات اللون الأخضر أو الأثواب السعودية التقليدية.

رفع العلم السعودي عاليًا، والتمعن في كلمات النشيد الوطني.

عرض مسرحي عن تاريخ المملكة العربية السعودية.

تقديم العرضة السعودية من قبل مجموعة من الطلاب.

افكار لليوم الوطني للاطفال

هناك العديد من افكار لليوم الوطني السعودي يمكن أن يصنعها الأطفال في المدارس للتعبير عن فرحتهم بهذا اليوم المميز من خلال إعداد وسيلة اليوم الوطني والتحضير لـ تجهيزات اليوم الوطني في المدارس 1444.

خطوات صنع وسيلة اليوم الوطني

ماذا تحتاج:

اللوحة القماشية

بريق أخضر

قلم ذهبي لامع

قلم رسم أخضر

كرتون أسود

صمغ

خريطة المملكة العربية السعودية

نسخة مطبوعة من مدن مختلفة في أفق المملكة العربية السعودية

قلم رصاص ومطاط

مقص

طريقة صنع وسيلة اليوم الوطني

رش الخلفية البيضاء باللون الأخضر

الانتظار حتى يجف اللون

حدد موقع خريطة المملكة العربية السعودية

ألصق خريطة المملكة بعد قصها بحذر بواسطة المقص

رسم الأفق بقلم ذهبي لامع.

قص شكل الكعبة المشرفة بواسطة الكرتون الأسود

لا تنس أن ترسم شعار السعودية ورسالتك.

أفكار تجهيزات اليوم الوطني في المدارس 1444

ماذا يفعل السعوديون في اليوم الوطني؟

يحب الشعب السعودي في اليوم الوطني السعودي رفع العلم السعودي عاليًا على شرف المنازل والسيارات.

تغيير الصورة الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"هوية اليوم الوطني السعودي الـ92 والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا "هي لنا دار".

إعداد الحلويات السعودية التقليدية مثل الحنيني الكليجة والمعصوب.

إعداد الأطباق الشهية من السفرة السعودية مثل الكبسة والمفطح والمطازيز.

إعداد برامج ترفيهية للأطفال داخل المنزل من أجل تعريفهم بهذا التاريخ المميز وسرد قصص اليوم الوطني السعودي بطريقة سلسلة وسهلة.

مشاهدة أفلام تاريخية الخاصة بالسعودية واسترجاع الذكريات التاريخية على مر مختلف العصور.

توزيع الهدايا التذكارية على الأطفال ذات الرموز السعودية الوطنية.

اجازة اليوم الوطني السعودي 2022

اليوم الوطني السعودي الـ92 : الموعد - الهوية - طريقة الاحتفال