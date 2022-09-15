أنشطة اليوم الوطني السعودي 2022: فعاليات ترفيهية وثقافية

تجري الاستعدادات على قدم وساق في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية للاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي الـ92 مع قائمة طويلة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والعديد من أنشطة اليوم الوطني السعودي التي تمنح السعوديين فرصة لتجربة أنشطة رائعة للقيام بها في هذا اليوم المميّز الذي يصادف في 23 سبتمبر الجاري.

أنشطة اليوم الوطني السعودي 2022

وفي الوقت الذي تزدان فيه شوارع العاصمة الرياض وكافة المدن والقرى السعودية بالعلم السعودي، ستشهد سماء المملكة عروضًا نارية ضخمة تليق بهذه المناسبة الوطنية المميزة فيما تصدح الشيلات التي تتغنى بهذه المناسبة في كل مكان.

وباعتبار أن اليوم الوطني السعودي هو يوم "عطلة رسمية" في عموم السعودية، القطاع العام والخاص والمدارس والجامعات، سيكون هناك العديد من الأحداث في المجمعات السكنية والمطاعم والمولات والملاعب. لذا ، إذا كنت تتساءل عن مكان الاحتفال بهذه المناسبة، فإليك أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها في اليوم الوطني السعودي، من خلال قائمة أنشطة اليوم الوطني السعودي 2022 .

حفلة العيد الوطني الـ92

شارك بالجانب الترفيهي لاحتفالات اليوم الوطني السعودي، من خلال سلسلة من الحفلات الموسيقية في جميع أنحاء البلاد.

في 22 سبتمبر، هناك حفلة لـ ماجد المهندس في مدينة الملك عبد الله الرياضية القصيم في بريدة.

في 23 سبتمبر، هناك حفلة لـ رابح صقر في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الهفوف.

في 24 سبتمبر، هناك حفلة لـ محمد عبده على مسرح طلال مداح بأبها.

العُلا

في اليوم الوطني السعودي، ستنبض منطقة العلا بالحياة مع صوت الموسيقى، مع قائمة طويلة من المهرجانات الموسيقية خلال الأسبوع القادم، وأبرزها:

فعالية أزِمث

سيقام في الفترة بين 22 إلى 24 سبتمبر 2022، في الوادي الصحراوي البديع الذي سيجمع أفضل منسقي الموسيقى المشهورين محليًا جنبًا إلى جنب مع نجوم الموسيقى العالميين.

وبين حفلات الشروق والغروب في العُلا، يمكن للزوّار استكشاف كل ما تقدمه المنطقة الخلابة من خلال زيارة المواقع التراثية، بما في ذلك موقع التراث العالمي الشهير لليونسكو في الحِجر، أو تجربة بعض المغامرات الخارجية في العُلا مثل حبل الزيبلاين، والهبوط من قمم الجبال، وتسلق الصخور.

مهرجان العلا الصحي

سيقام في الفترة بين 29 سبتمبر إلى 16 أكتوبر 2022: أسبوعين مخصصين للاحتفال بصمت واحة العلا والصحراء العربية.

سيضم مهرجان العلا الصحي ضمن أنشطة اليوم الوطني السعودي خبراء صناعة على مستوى عالمي وممارسين في مجال الصحة والعافية.

برنامج الثقافة والتراث - مركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية (إثراء)

ينظم مركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية (إثراء) برنامجًا ثقافيًا وتراثيًا خاصًا باليوم الوطني ليستمتع به الجمهور في هذه المناسبة الوطنية الهامة.

سيتعلم الزوّار المزيد عن ممارسات زراعة البن التقليدية، وتنوع الثقافة والأزياء في المملكة العربية السعودية، ويختبرون العروض التقليدية لسحق الحبوب.

تفاصيل برنامج الثقافة والتراث إثراء

الموعد: من 22 إلى 25 سبتمبر

من 22 إلى 25 سبتمبر التوقيت: من الساعة 04:00 مساءً - 07:30 مساءً ومن 8:00 مساءً - 12:00 صباحًا.

من الساعة 04:00 مساءً - 07:30 مساءً ومن 8:00 مساءً - 12:00 صباحًا. سعر التذكرة: 50 ريال سعودي

ميلوان – فندق ميريديان

احتفل بأناقة في ميلوان في فندق لو ميريديان الرياض، الذي يستضيف مطعم الفندق وجبة فطور وغداء مناسبة للعائلة على شرف العيد الوطني السعودي.

تشمل القائمة المأكولات السعودية التقليدية إلى جانب المأكولات البحرية والمشاوي والأطباق العالمية.

إذا كنت ستصطحب أطفالك، فسوف يسعدك أن تسمع أن هناك منطقة لعب للأطفال وأفلام.

يقام البوفيه يوم 23 سبتمبر، وتبلغ تكلفته 259 ريالًا سعوديًا للكبار و144 ريالًا سعوديًا للأطفال.

العروض الفنية والمعارض

تعد العروض التراثية والثقافية في مشروع بوابة الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض مشهدًا مألوفًا من الأيام الوطنية الماضية.

المطاعم ومولات التسوق

في اليوم الوطني السعودي، يُنصح بزيارة مراكز التسوق للاستفادة من الخصومات والصفقات الخاصة المتاحة والتي يمكنكم العثور عليها في قائمة عروض اليوم الوطني السعودي.

كما المطاعم في جميع أنحاء السعودية عروض وأطباق خاصة بمناسبة العيد الوطني.