"تحدي المكنسة" يجتاح مواقع التواصل.. و"ناسا" تكشف "الخدعة"

بين الحين والآخر، يظهر لنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في كل أرجاء العالم، هوس جديد، يأتي تحت مُسمى (تحدي) الذي يتحول في غضون أيام الى (هوس) يشغل عقول الملايين حول العالم حتى تظن أنه لم يتبقَ أي أحد في العالم لم يقم بهذه التحديات.

آخر هذه التحديات هو "تحدي المكنسة" الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين، حيث تظهر من خلاله مقاطع فيديو تقف فيها المكانس مُستقيمة بمفردها دون أن تستند إلى شيء.

وانتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بالتحدي عبر هاشتاغ BroomChallenge#، بعد أن ادعى أحد مستخدمي الإنترنت أنه وفقًا لوكالة ناسا، فإن يوم الاثنين 10 فبراير، هو اليوم الوحيد الذي يمكن أن تتحقق فيه هذه الظاهرة، بفضل قوة الجاذبية الأرضية التي تزداد نتيجة محاذاة الكواكب لبعضها مع اكتمال القمر في تلك الليلة.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل على أن وكالة ناسا ذكرت ذلك من قبل، لكن التغريدة حققت أكثر من 300 ألف إعجاب وشوهد الفيديو أكثر من 8 ملايين مرة، وسرعان ما انتشرت الفيديوهات المماثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي استجابة لهذا التحدي الذي يجعل المكنسة تقف مستقيمة.

ونظرا للانتشار الواسع للتحدي الجديد، قرر رائد الفضاء، ألفين درو، والعالمة سارة نوبل، التابعان لوكالة ناسا، الإجابة عن BroomChallenge# عبر مقطع فيديو خاص بهما مع المكنسة يوم الثلاثاء، نشره حساب ناسا على "تويتر"، لإظهار أنه من الممكن القيام بذلك في أي يوم من أيام السنة.

Okay so NASA said today was the only day a broom can stand up on its own because of the gravitational pull...I didn’t believe it at first but OMG! 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/M0HCeemyGt