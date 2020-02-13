"تحدي المكنسة" يجتاح مواقع التواصل.. و"ناسا" تكشف "الخدعة"

بين الحين والآخر، يظهر لنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في كل أرجاء العالم، هوس جديد، يأتي تحت مُسمى (تحدي) الذي يتحول في غضون أيام الى (هوس) يشغل عقول الملايين حول العالم حتى تظن أنه لم يتبقَ أي أحد في العالم لم يقم بهذه التحديات.

آخر هذه التحديات هو "تحدي المكنسة" الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين، حيث تظهر من خلاله مقاطع فيديو تقف فيها المكانس مُستقيمة بمفردها دون أن تستند إلى شيء.

وانتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بالتحدي عبر هاشتاغ BroomChallenge#، بعد أن ادعى أحد مستخدمي الإنترنت أنه وفقًا لوكالة ناسا، فإن يوم الاثنين 10 فبراير، هو اليوم الوحيد الذي يمكن أن تتحقق فيه هذه الظاهرة، بفضل قوة الجاذبية الأرضية التي تزداد نتيجة محاذاة الكواكب لبعضها مع اكتمال القمر في تلك الليلة.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل على أن وكالة ناسا ذكرت ذلك من قبل، لكن التغريدة حققت أكثر من 300 ألف إعجاب وشوهد الفيديو أكثر من 8 ملايين مرة، وسرعان ما انتشرت الفيديوهات المماثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي استجابة لهذا التحدي الذي يجعل المكنسة تقف مستقيمة.

ونظرا للانتشار الواسع للتحدي الجديد، قرر رائد الفضاء، ألفين درو، والعالمة سارة نوبل، التابعان لوكالة ناسا، الإجابة عن BroomChallenge# عبر مقطع فيديو خاص بهما مع المكنسة يوم الثلاثاء، نشره حساب ناسا على "تويتر"، لإظهار أنه من الممكن القيام بذلك في أي يوم من أيام السنة.

Okay so NASA said today was the only day a broom can stand up on its own because of the gravitational pull...I didn’t believe it at first but OMG! 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/M0HCeemyGt — mk (@mikaiylaaaaa) February 10, 2020

وقالت "ناسا" في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى موقع "إنسايدر": "هذه خدعة أخرى لوسائل التواصل الاجتماعي تجسد مدى سرعة انتشار العلوم الزائفة والادعاءات الخاطئة".

وأضافت: "على الرغم من أن هذه الخدعة كانت غير ضارة، إلا أنها تُظهر أيضا أهمية قيامنا جميعا ببعض التحقق والبحث حول بعض الحقائق، عن طريق @NASA وNASA.gov للحصول على حقائق ممتعة حول العلوم، قبل التورط في هذا التحدي الفيروسي الحديث".

🧹 ¯\_(ツ)_/¯



Astronaut Alvin Drew and scientist Sarah Noble respond to the #BroomstickChallenge, showing that basic physics works every day of the year — not just February 10th. pic.twitter.com/4TTbI3mvzd — NASA (@NASA) February 11, 2020

وأشارت الى أنه في أي يوم وليس له علاقة بالجاذبية، بل إنه يرتكز على مجرد التوازن، حيث أن مركز الجاذبية في المكنسة منخفض، ويقع مباشرة فوق شعرات الفرشاة، ما يعني أنه إذا تمكنت من أن تجعل الشعرات تقف في وضع مائل قليلا، ستقف المكنسة مستقيمة في أي وقت.

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