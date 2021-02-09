تحدي ربط سماعة الخصر يثير جدلًا على "تيك توك".. رشاقة أم هوس؟

عُرف عن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الصين بأنهم ليسوا غرباء عن التحديات الغريبة، وبين الحين والآخر، ينتشر تحدي ذو معايير وشورط غريبة بسرعة خاصة بين المهووسات بالنحافة.

وتهدف هذه التحديات الغريبة للإثبات نحافة الفتيات المفرطة والمبالغ فيها، من خلال نشر صور معينة لأجسادهم وهن يتخطين هذه التحديات.

حيث شهدنا "تحدي الخصر A4"، والذي جعل الناس يضعون عموديًا ورقة A4 أمام جذوعهم لإثبات أنهم نحيفون، وتحدي عظمة الترقوة، حيث يتنافس الناس لمعرفة عدد العملات المعدنية التي يمكنهم موازنة عظام الترقوة.

هناك أيضًا تحدي زر البطن وتحدي الركبة وغيرها وكلها تفوح منها رسالة غير دقيقة مفادها أن النحافة أفضل.

آخر هذه التحديثات هو "تحدى سماعات الأذن" والذي يعتمد على لف سماعات الأذن مرتين حول محيط الخصر لإبراز نحافته.

وكانت هناك ردود فعل متنوعة على التحدي، حيث أعرب البعض عن حسدهم بينما كان آخرون متشككين.

كما أثار التحدي جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما دفع نجمة "تيك توك" Danae Mercer للحديث عن استياءها لهذا التحدي وربط سماعة أذن على خصرهم مرتين لإثبات مدى نحافتهن.

وقالت في بوست نشرته عبر حسابها على "إنستغرام": "دعونا نتحدث عما يحدث على TikTok، هناك خلل في الاعتداء والوزن والمعتقدات".

وتابعت: "وقبل كل شيء، أريد أن أبقي هذه المنصة مكانًا سعيدًا حقًا. مكان آمن في عالم ثقيل جدًا، ولكن عندما أرى أطفالًا في الثامنة من العمر يتحدثون عن وجباتهم الغذائية، وأطفالًا يبلغون من العمر 13 عامًا يتشاركون مؤشر كتلة الجسم".

وأردفت تقول: "عندما أرى رجالًا يبلغون من العمر 16 عامًا يتحدثون عن الاختناق والبصق، وأطفالًا صغارًا يلفون سماعات أذن حول خصورهم للتحقق من حجمهم، يجب أن أتحدث".