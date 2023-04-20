سقوط القمر الاصطناعي التابع لـ ناسا في دولتين عربيتين .. ما هما؟

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن القمر الاصطناعي التابع لـ ناسا واسمه RHESSI-RHESSI Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager قد سقط الساعة 00:21 بتوقيت جرينتش بين السودان ومصر، وبدون التسبب بأي أضرار أو خسائر.

تفاصيل حول القمر الاصطناعي ريسي

وكشفت وكالة ناسا في وقت سابق أن القمر الاصطناعي كان يستخدم من أجل تصوير الشمس وظواهرها، وأطلق هذا القمر قبل ما يقارب الـ 20 عامًا، ويزن ما يقارب الـ 300 كغم، وتوقف هذا القمر التابع لـ ناسا عن العمل في عام 2018.

وكانت وكالة ناسا قد أعلنت في وقت سابق أن القمر الاصطناعي التابع للوكالة الفضائية سيسقط ليلة الأربعاء وفجر الخميس، ومن المفترض ان يظهر على شكل مرة نارية لامعة، ويكون خلفه إضاءات متحركة.

وأشارت وكالة ناسا أن القمر سيحترق في الغلاف الجوي ولن يصل إلى الأرض منه إلا القليل، ولن يؤدي إلى أي أضرار مادية أو بشرية، حيث قالت إن احتمالية تضرر الأشخاص منه منخفض بشكل كبير.

وجاء تطمينات وكالة ناسا بسبب تخوف الكثير من الأشخاص ان سقوط القمر الاصطناعي على الأرض قد يتسبب بأضرار أو اصابات بشرية.

وعلى صعيد متصل كان عدد من سكان مدينة كييف العاصمة الأوكرانية قد تحدثوا عن رؤيتهم وميض في السماء مما تسبب لهم ببعض القلق، ليتضح أنه القمر الاصطناعي قبل سقوطه على الأرض ما بين مصر والسودان.