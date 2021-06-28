تحطم منطاد في سماء نيو مكسيكو ويقتل 5 ركاب

لقي خمسة أشخاص مصرعهم بتحطم منطاد كانوا على متنه بعد اصطدامه بخط كهرباء وسقط في شارع مزدحم في مدينة البوكيرك بولاية نيو مكسيكو الأمريكية يوم السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم الشرطة جيلبرت جاليجوس إن الحادث وقع حوالي الساعة السابعة صباحًا في الجانب الغربي من المدينة. وتعرفت الشرطة على اثنين من الركاب وهما "مارتن مارتينيز" (59 عاما) و"ماري مارتينيز" (62 عامًا) الى جانب رجل وامرأة.

Video of the hot air balloon crash in Albuquerque this morning from Brandon Banes. So far four people are dead and one is critically injured. pic.twitter.com/ZpuCz8qI1y — Grant Tosterud (@granttosterudwx) June 26, 2021

يقول المسؤولون الراكب الخامس لقي حتفه في المستشفى بعد نقله في حالة حرجة وغير مستقرة.

وتقول السلطات إن خطأ كارثيًا حدث أثناء وجود المنطاد في الهواء وانفصال السلة عن الغلاف (الكرة الهوائية).

ووفقًا لشهود عيان، تحطمت السلة بعد ارتطامها بخطوط الكهرباء التي تمتد من الشرق إلى الغرب على طول الشارع، ثم اشتعلت النيران فيها وتحطمت في شارع Unser، جنوب وسط المدينة.

وقال أحد شهود العيان ويدعى "جوش بيريز" بأنه ذهل بالمشهد أثناء خروجه من صالة الألعاب الرياضية بالقرب من سنترال وأونسير عندما رأى غلاف منطاد الهواء الساخن يرتفع من تلقاء نفسه بدون سلة. كانت السلة على بعد أقدام فقط من التقاطع.



وقال "بيريز": "رأينا المشهد المروع، فأسرعنا للحصول على مطفأة حريق ومحاولة إيقاف كل شيء حتى نتمكن من الوصول إليهم، ركض أحدهم وأطفأ النار ولكن بعد فوات الأوان".

ويُظهر مقطع فيديو تم التقاطه بالهاتف الخلوي في مكان قريب استمرار الغلاف في الارتفاع في الهواء بدون سلة الركاب، قبل أن ينكمش ويتصاعد مرة أخرى إلى الأرض، ليهبط في نهاية المطاف في ساحة قريبة.

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