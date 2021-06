تحطم منطاد في سماء نيو مكسيكو ويقتل 5 ركاب

لقي خمسة أشخاص مصرعهم بتحطم منطاد كانوا على متنه بعد اصطدامه بخط كهرباء وسقط في شارع مزدحم في مدينة البوكيرك بولاية نيو مكسيكو الأمريكية يوم السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم الشرطة جيلبرت جاليجوس إن الحادث وقع حوالي الساعة السابعة صباحًا في الجانب الغربي من المدينة. وتعرفت الشرطة على اثنين من الركاب وهما "مارتن مارتينيز" (59 عاما) و"ماري مارتينيز" (62 عامًا) الى جانب رجل وامرأة.

Video of the hot air balloon crash in Albuquerque this morning from Brandon Banes. So far four people are dead and one is critically injured. pic.twitter.com/ZpuCz8qI1y