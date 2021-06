صور رجال دين سعوديون يمارسون اليوغا تثير حيرة المتابعين.. وهذه الحقيقة!

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل بأنها التقطت في المملكة العربية السعودية لرجال دين وهم يمارسون "اليوغا".

وزعم متداولو الصورة بأنها التقطت بمناسبة اليوم العالمي لليوغا الذي احتفل به العالم يوم الاثنين الماضي، 21 يونيو 2021.

وأثارت الصورة بلبلة بين رواد مواقع التواصل الذين اعتبروها "غريبة" وبأنها "مشهد غير مألوف" على رجال الدين في السعودية إلا أن الأمر لم يكن دقيقا، فالصور المتداولة تم التقاطها في دول أخرى.

وأكدت وكالات إخبارية عالمية أن الصور غير صحيحة، وتم التقاطها في الهند وتم نشر الصور في مجموعات عامة، يتجاوز متابعيها الـ70 ألف.

وتم تداول بعض تلك المنشورات بالتزامن مع اليوم العالمي لليوغا، حيث وقعت السعودية مع الهند، في ذاك اليوم، اتفاقية للترويج لليوغا.

Students at FD High School, Juhapura in Ahmedabad practicing Yog for International Yoga Day #YogaDay #yoga pic.twitter.com/gWUEL3I4cM