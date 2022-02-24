تذاكر معرض العطور الرياض : الموعد – الموقع – طريقة الحجز

تحتضن العاصمة السعودية الرياض للمرة الأولى فعاليات معرض العطور الرياض الذي يُعد الأضخم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بالشراكة مع شركة بوتيكات.

وسيحتضن معرض الرياض للعطور في نسخته الأولى أكثر من 200 علامة تجارية عربية وعالمية فاخرة للعطور والبخور، وسيكون شاهدًا على إطلاق إصدارات عطور جديدة لبعض العلامات التجارية الشهيرة والمعروفة.

وعلى مدار 17 يومًا، ستحتضن منطقة واجهة الرياض آلاف الزوّار من عشاق الروائح العطرية المميزة والفريدة وخاصة العربية منها بالإضافة إلى توافد عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

وسيحظى زوّار معرض العطور الرياض على فرصة للقاء أكثر من 500 مشهور ومشهورة من المملكة العربية السعودية والكويت وبقية دول الخليج العربي.

معرض العطور الرياض 2022

بالإضافة إلى الزوار والزبائن، يستهدف معرض العطور الرياض أكبر وأشهر التجار والشركات المعنيّة والمتخصصة في مجال العطور العربية والعالمية.

كما سيحظى زوار معرض العطور على فرصة لاقتناء أفضل الروائح العطريّة الشرقيّة والغربيّة، مما يسهم في تعزيز العمليات التسويقيّة داخل موسم الرياض وفعالياته المتنوعة.

موعد معرض العطور الرياض

التاريخ : السبت، 26 فبراير 2022 – الإثنين، 14 مارس 2022

الوقت : تبدأ الساعة 01:00 م

موقع معرض العطور الرياض

المكان : واجهة الرياض

تذاكر معرض العطور الرياض

تم طرح تذاكر معرض العطور الرياض على الموقع الرسمي لـ موسم الرياض

يرجى النقر هنا

أسعار تذاكر معرض العطور

تبدأ أسعار التذاكر من 25 ريال سعودي

* الأسعار شاملة ضريبة الدخل

نوع التذكرة أسعار التذكرة تذكرة دخول 25 ريال سعودي تذكرة دخول 25 ريال سعودي تذكرة دخول نهاية الأسبوع 40 ريال سعودي تذكرة كبار الشخصيات 500 ريال سعودي

حجز تذاكر معرض العطور 2022

ولحجز تذاكر دخول معرض العطور 2022 يرجى النقر هنا

طريقة حجز تذاكر معرض العطور 2022

الوصول إلى الصفحة الرسمية لفعاليات موسم الرياض 2021، يرجى النقر هنا

ثم الضغط على فعالية معرض العطور 2022

بعد قراءة كافة تعليمات وشروط حضور الفعالية اضغط على "احجز الآن"

ثم قم بتسجيل الدخول وأدخل البيانات المطلوبة: "البريد الإلكتروني + كلمة المرور"

في حال لم يكن لك حساب قم بالضغط على حساب جديد

ثم حدد فئة التذكرة ثم عدد التذاكر المطلوبة

بعدها اختر طريقة الدفع وأضغط تأكيد

ربط التذكرة مع تطبيق توكلنا

واجهة الرياض

واجهة الرياض من أشهر الأماكن الترفيهية في العاصمة السعودية الرياض، واكتسبت شعبية كبيرة خاصة مع انطلاق فعاليات موسم الرياض 2021-2022.

وتعد منطقة واجهة الرياض أحد أهم المشاريع التي تضم وجهتين مختلفين منه واجهه خاصة بإدارة الأعمال، وواجهة خاصة بالترفية والتي تضم أشهر المطاعم والمقاهي في الرياض، بالإضافة إلى مساحات خضراء جميلة وموقف واسع للسيارات.

كما تضم منطقة واجهة الرياض أماكن للتسوق من أشهر الماركات العالمية والعديد من العلامات التجارية والتي صنعت بأنامل سعودية.