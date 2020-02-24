ترحيبًا بزيارة الأمير تميم.. أردني ينحر جَملًا أمام السفارة القطرية

بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أمس الأحد زيارته الرسمية الأولى الى الأردن اندلاع الأزمة الخليجية قبل نحو 3 سنوات، وعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين شهر يوليو من العام الماضي.

وأظهر مقطع فيديو متداول مواطنًا أردنيًا يستعد لنحر جَمل أمام السفارة القطرية في عمان، لدى مرور موكب العاهل الأردني عبدالله الثاني وأمير قطر.

ولدى وصول أمير قطر مطار الملكة علياء الدولي، جرت له مراسم استقبال رسمية، كما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحيّة، وعزفت الموسيقى السلامين الوطني القطري والملكي الأردني.

اكبر موكب رئاسي في تاريخ #الاردن وهو موكب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

شكرا من كل قلب قطري للشعب الأردني الشقيق 🇶🇦❤️🇯🇴#الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثاني pic.twitter.com/tb5DLUmsjE — الراهي 🇶🇦⚔️🇶🇦 (@m2q6r1) February 24, 2020

وشغلت الزيارة شبكات التواصل الاجتماعي، وتناقل ناشطون أغنية للفنان القطري علي عبدالستار و الاردني متعب الصقار ترحيبًا بزيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى الأردن.

فيما قالت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير تميم وجّه بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.

وأوضحت الوكالة أن أمير قطر وجّه أيضًا بدعم صندوق التقاعد العسكري الأردني بمبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي.

ونوّهت إلى أن فرص العمل التي أعلن عنها، تأتي بالإضافة للعشرة آلاف فرصة عمل التي أعلنت عنها الدوحة في آب/ أغسطس 2018.

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ولفتت الوكالة إلى أن الجهات المعنية في الأردن، ستعمل على فتح مركز للتقديم على طلبات التوظيف، على غرار ما تم العمل به سابقًا.

يذكر أن عمان خفضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في قطر في يونيو2017 بعد أيام من قرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع جميع العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

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