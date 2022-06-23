تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية استمرت 7 ساعات

طمأن رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي حول حالته الصحية وخضوعه لعملية جراحية استمرت 7 ساعات.

وكشف تركي آل شيخ في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بعدما أعلن توقفه عن التغريد عبر تطبيق تويتر، بأنه خضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح.

وقال المستشار تركي آل شيخ عبر فيسبوك: الحمدلله الحمدلله الحمدلله … أجريت عملية جراحية لمدة 7 ساعات تكللت بالنجاح ولله الحمد … اشكر كل من سأل عني واحب اطمنهم انا بخير ان شاء الله".

وفي الوقت الذي لم يكشف طبيعة العملية الجراحية التي خضع لها وتاريخ إجرائها أو أي تفاصيل تتعلق بمرضه أو حالته الصحية، إلا أن متابعيه أمطروه بعبارات التهنئة لنجاح العملية الجراحية والدعاء له بالشفاء العاجل.

تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية

وهذه ليست المرة الأولى التي يجرى بها المستشار تركي آل شيخ عملية جراحية، إذ سبق وأن كشف عدة مرات خضوعه لعمليات جراحية مختلفة كان آخرها في شهر يناير الماضي.

وكشف تركي آل شيخ حينها بأنه خضع لعملية جراحية في الرأس، ناشرًا صورة له من على سرير المستشفى وارفقها بالتعليق: "الحمد لله أنا بخير.. أتقدم بخالص الشكر لسيدي ولي العهد على رعايته الدائمة حماه وأعزه الله.. ولكل محب شكرًا ولكل كاره شكرًا.. تعود هذا الجسد على مشرط الجراح.. لكن الإيمان والعزيمة تزيد، لا أراكم الله مكروه في حبيب أو عزيز".

وحرص حينها عدد من الفنانين على تقديم الدعم لـ تركي آل الشيخ عقب تداول صورة له داخل المستشفى، ومنهم الفنانة نجوى كرم.

تركي آل الشيخ يجري 5 عمليات جراحية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ في ديسمبر 2019 سفره للعلاج، ثم عاد لمُمارسة مهامه من جديد، وفي فبراير 2020 نشر تغريدتين فيها عودته للمملكة العربية السعودية، وفي الثانية طمأن متابعيه على صحته في مقطع "فيديو" تحسن حالته الصحية.

وفي مارس من نفس العام نشر تغريدة أخرى طلب فيها الدعاء له واحتسابه على ما ألم بجسده من آلام.

ورغم عدم نشر آل الشيخ حقيقة مرضه إلا أن تقارير صحفية قالت إنه يعاني نزيفًا متقطعًا وعدم انتظام في النوم، وضعفًا في تدفق الدم للساقين، إضافة لوجود ورم في الرأس قريب من إحدى الغدد المهمة.

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