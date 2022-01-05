تركي آل الشيخ في المستشفى .. ما هو مرضه؟

تصدر اسم رئيس رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية بعد تداول أنباء نقله إلى المستشفى نتيجة تعرضه لوعكة صحية.

كما تناقل المغردون صورة لآل شيخ وهو يرقد على سرير الشفاء موصولًا بأجهزة التنفس ومراقبة النبض قيل بأنها التقطت له في أحد مستشفيات مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما لم يتم تأكيده حتى هذه اللحظة.

وأمطر المغردون المسؤول السعودي المحبوب بتغريدات تمنوا له الشفاء العاجل، من بينهم الفنانة الإماراتية أحلام واللبنانية ديانا حداد.

وتسائل المغردون عن مرض تركي آل شيخ حيث ذكر أحد المعلقين بأنه خضع لعملية جراحية لم تذكر طبيعتها فيما رجح البعض بأنه أجرى عملية لإزالة المرارة حيث جرى تشخيصه سابقًا لكنه قرر استئصالها مؤخرًا.

وكان آل الشيخ قد أعلن في عام 2019 تشخيصه بورم بالدماغ وبأنه بدأ رحلة علاج بإشراف فريق طبي من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي عام 2020 خضع تركي آل الشيخ لعملية جراحية تكللت بالنجاح في الولايات المتحدة الأمريكية لإزالة الورم دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي 1 أغسطس 2020، تعرض تركي آل الشيخ لوعكة صحية من جديد، وهو ما أدى إلى نقله للمشفى في نيويورك، وثم ظهر في صورة نشرها له أحد الصحفيين المصريين وهو على سرير الرعاية داعيًا الله له بالشفاء.

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