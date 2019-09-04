تزامنًا مع إطلاقه من قطر.. شعار مونديال 2022 على واجهات فنادق عمان

ضمن حملة رقمية على مستوى العالم يصحبها عرض الشعار على واجهات معالم بارزة في قطر و23 دولة حول العالم، اكتست واجهات فندق الرويال في العاصمة الأردنية عمان بشعار مونديال كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورًا تم الاتقاطها بعد لحظات من عرض شعار مونديال 2022 على واجهة الفندق الموجود على الدوار الثالث.

وكانت قطر قد أطلق الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم قطر FIFA 2022 مساء أمس الثلاثاء عبر حملة رقمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، واكبها عرضًا مماثلًا في 9 عربية هي العاصمة القطرية الدوحة من خلال أبرز معالمها المسرح الروماني بكاتارا ومبنى الأرشيف الوطني بمشيرب وبرج الدوحة وبرج الشعلة بأسباير ومبنى وزارة الداخلية وفندق الشيراتون وقلعة الزبارة التاريخية.

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أما في الدول العربية فسيطلق الشعار في الكويت على واجهة أبراج الكويت وفي العاصمة العمانية مسقط من خلال دار الأوبرا، وفي العاصمة اللبنانية بيروت عبر صخرة الروشة الشهيرة وفي الجزائر من خلال دار الأوبرا وفي تونس بمدينة الحمامات الساحلية الشهيرة وفي العاصمة المغربية الرباط من كورنيش الرباط وفي العراق في ساحة التحرير وعلى واجهة برج بغداد بالإضافة الى العاصمة الأردنية عمّان على واجهة فندق الرويال

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أما في الدول الغربية، فقد عرض الشعار على شاشات عملاقة في الولایات المتحدة الأميركیة من خلال (تایمز سكویر، وبرودواي، وبین شارعي 44 و45، ونیویورك)، والأرجنتین (جنرال باز وأي 15 دي أغوستو، وبوینس أیرس)، والبرازیل (میترو دومیناشن سي ستایشن، وساو باولو)، وتشیلي (إیه في كینیدي، وبادریه ھورتادو، وسانتییغو)، والمكسیك (شارع برینسیبال، ومكسیكو سیتي).

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وفي أوروبا عرض بإنكلترا (لندن ویستفیلد ستراتفورد سیتي، وفور دیالز، ویستفیلد سكویر، ویستفیلد)، وفرنسا (جریه دو نورد، وباریس)، وألمانیا (محطة برلین للقطارات)، وإیطالیا (سیمبیون، وأكرو دیه لا باس، ومیلانو)، وإسبانیا (مدريد، وكایاو)، وروسیا (نوفیه أربات 2، وموسكو)، والهند (تقاطع أبولناث، ومومباي)، وكوریا الجنوبیة (كویكس كراون، وسول)، وجنوب أفریقیا (شارع ألیس، وساندتون، وجوھانسبرج).

وفي تركیا في كل من یلدز، وزوھاراتبابا، وباتشیسیر كیسم، وتاسدیلین، ومعمار سنان، وكافیرجا، وھارباي، ومركز، وبرباروس، ولیفازیم.

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وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخها، وتاريخ منطقة الشرق الأوسط، والدول العربية، وذلك بدءاً من 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وحتى 18 كانون الأول/ديسمبر من ذات العام بمشاركة 32 منتخبًا.

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