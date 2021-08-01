تصفية حسابات في لبنان.. عرس ينتهي بمقتل أحد المدعوين (فيديو صادم)!

سادت حالة من الصدمة والغضب في الشارع اللبناني بعد وقوع جريمة قتل خلال حفل زفاف أقيم داخل أحد المسابح في بلدة "جيّة" الواقعة في قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان.

وأظهر مقطع فيديو جرى توثيقه من داخل حفل الزفاف اقتحام أحد الشباب مسبح "البانجيا" في منطقة الجية مساء أمس السبت، 31 يوليو 2021، مصوبًا مسدسه نحو أحدهم وأراده قتيلًا بـ5 أعيرة نارية.

بالفيديو: إشكال وإطلاق نار داخل مسبح البانجيا الجية pic.twitter.com/ytz7wNVL7q — Lebanon Debate (@lebanondebate) July 31, 2021

وكشفت وسائل إعلام محلية في لبنان بأن قوات الجيش فرضت طوقًا أمنيًا في محيط موقع جريمة القتل فيما أشارت التحقيقات الأولية بأنها "أخذ بالثأر".

وأشارت مصادر أمنية بأن القاتل هو من عائلة آل غصن الذي توجه إلى العرس لأخذ بثأر شقيقه الذي قتل العام الماضي على يد أحدهم من عائلة شلبي.

بالفيديو: إشكال وإطلاق نار داخل مسبح البانجيا الجية pic.twitter.com/vNi71QXvf2 — Lebanon Debate (@lebanondebate) July 31, 2021

بالفيديو: إشكال وإطلاق نار داخل مسبح البانجيا الجية pic.twitter.com/TR7Db1egR1 — Lebanon Debate (@lebanondebate) July 31, 2021

وتبين بأن المقتول يدعى "علي شبلي"، صاحب سنتر شبلي في خلدة، وتم نقل جثته إلى مستشفى سبلين، فيما عُلِم أنّ مطلق النار هو أحمد زاهر غصن، شقيق الفتى حسن غصن الذي توفي خلال مشاجرة وقعت العام الماضي في منطقة خلدة.

كما أفادت مصادر مطلعة بأنه تم إلقاء القبض على القاتل، حيث جرى تسليمه إلى مخابرات الجيش.

بيان صادر عن عشائر العرب (غصن)، عائلة القاتل:

"نحن عشائر العرب في لبنان .. من عادات العرب وتقاليدها أن تأخذ بالثائر إذا لم تتم مصالحة بين المتخاصمين وإنّ ما حصل اليوم بمقتل علي الشبلي ليس إلا أخذًا بالثأر والقاتل شقيق المقتول حسن غصن".

وتابع البيان: "لذلك نتمنى على ذوي المقتول علي شبلي اعتبار القتل عين بعين ولا يتجاوز ذلك وأنّنا جميعا نحرص على الحفاظ على السلم الأهلي وحق الجوار والمشاركة الوطنية. وتعتبر الحادثة ثأرية لا أكثر وتضع في يد القضاء اللبناني إلى أن يأمر الله بأمره.

واختتم البيان بالقول: "ونرجو أن لا يجرنا الأمر إلى فتنة لا تحمد عقباها ويدنا بيد كل من يريد صلحا وخيرًا للوطن والأمة".

وبعد انتشار مقاطع الفيديو التي توثق جريمة القتل، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان عن استيائهم من غياب الدولة اللبنانية، وما تعتبره العشائر العربية حقًا أو عدالة تحصيلًا لدماء ابنها.