تصور زميلاتها في السكن عاريات لإرضاء صديقها.. وشرطة دبي تحاكمها!

أصدرت محكمة الجنايات في دبي قرارًا يقضي بحبس امرأة عربية ثلاثة أشهر والإبعاد بعد إدانتها في واقعة تصوير إحدى زميلاتها في السكن شبه عارية، بناء على طلب صديقها.

وكشفت وسائل إعلام محلية في الإمارات بأن الجانية والتي تبلغ من العمر 35 عامًا قامت بالاتصال مع صديقها عبر الفيديو الذي جعلها توجه كاميرا الهاتف صوب المجني عليها أثناء تغيير ملابسها.

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وقالت شاهدة من شرطة دبي، إن المتهمة اعترفت أمامها بأن صديقها طلب منها تصوير زميلاتها في السكن وهنّ عاريات دون علمهنّ، فاستجاب لطلبه وصورت إحداهن عمدًا أثناء تبديل ملابسها.

وأضافت أنه تم تحريز الأدلة وهي عبارة عن رسائل نصية متبادلة بين الرجل وصديقته المتهمة، تدور حول طلبه ممارسة الرذيلة معها، ورسائل أخرى يحرضها على تصوير زميلاتها في السكن عاريات.

ووجهت النيابة إلى المرأة ارتكاب جناية هتك العرضة بالإكراه، وبعد النظر في القضية قضت محكمة الجنايات بإدانتها فيما لا تزال تنظر في اتهام صديقها بتهمة التحريض والاتفاق معها.