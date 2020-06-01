تضامنًا مع "جورج فلويد".. "تويتر" يستبدل اللون الأزرق بالأسود

انضمت منصة "تويتر" الى قائمة منصات التواصل الاجتماعي والتي اتخذت موقفًا ضد وحشية الشرطة الأمريكية والتي راح ضحيتها المواطن الأمريكي من أصل إفريقي "جورج فلويد" على يد شرطي أمريكي في مدينة منيابوليس الأسبوع الماضي.

واستخدم موقع "تويتر" BlackLivesMatter# في خانة الـBio مع رموز تعبيرية لعدد من الأشخاص أصحاب البشرة السمراء.

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كما استبدل "تويتر" الطائر الأزرق بآخر باللون الأسود.

وفى وقت سابق، أظهر "تويتر" دعمه للحادث من خلال مشاركة صورة كتب عليها BlackLivesMatter#، وجاء فى التعليق: "العنصرية لا تلتزم بالتباعد الاجتماعي، ووسط الخوف المتزايد وعدم اليقين حول الوباء، لفت هذا الأسبوع الانتباه مرة أخرى إلى شيء ربما يكون أكثر انتشارًا وهو العنصرية والظلم الطويل الأمد الذى يواجهه أصحاب البشرة السمراء على نهج يومي."

ويعد "جورج فلويد" مواطن من هيوستن يبلغ من العمر 46 عامًا، قتل على يد ضابط شرطة مينيابوليس "كيلي تشوفين"، بعد أن قام بتثبيته على الأرض ووضع ركبته على عنقه حتى لا يسمح له بالتنفس.

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وانتشر مقطع الفيديو بقوة، مما أثار الغضب والاحتجاجات العنيفة، كما حصل الحادث أيضًا على دعم مشاهير هوليوود ومستخدمى الإنترنت على حد سواء، وكان BlackLivesMatter# من بين الهاشتاجات الرئيسية على "تويتر" منذ وقوع الحادث.

وتشهد العديد من المدن الأميركية احتجاجات تحت شعارات "لا أستطيع التنفس" وهي العبارة التي رددها فلويد أثناء القبض عليه حيث كان يستنجد بالشرطي لرفع قدمه عن رقبته وذلك قبل أن يفارق الحياة.

ورفع المتظاهرون أيضًا شعار "أرواح السود لها قيمة"، فيما اعتقلت السلطات أكثر من 1300 شخص من المتظاهرين، وقتل شخص واحد، فيما أصيب نحو 13 ضابط أمن.