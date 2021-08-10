تطورات جديدة بقضية فتاة التيك توك ريناد عماد.. اعترافات صادمة

عادت قضايا "فتيات التيك توك" في مصر إلى الواجهة مجددًا بعد صدور قرار جديد يتعلق بإحداهن والتي تدعى منة الله عماد المعروفة إعلاميًا بـ"ريناد عماد".

بالأمس، قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل استئناف سجن ريناد عماد لمدة 3 سنوات بتهمة الترويج لمواد إباحية عبر "تيك توك" وممارسة أعمال منافية للآداب العامة.

وتم تأجيل الاستئناف لجلسة 12 أكتوبر المقبل لبحث القرار الصادر في شهر يونيو الماضي القاضي بسجن ريناد عماد بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري.

يذكر أن ريناد عماد تعد واحدة من مجموعة فتيات كانت السلطات المصرية قد شنت حملة ضدهم في قضايا باتت تعرف إعلاميًا بـ"فتيات التيك توك" التي لا تزال الآراء تتباين حول الجاني الحقيقي في تفاصيل مثيرة بين سطور القضايا الخاصة بهن في سجلات المحاكم.

من هي ريناد عماد؟

اسمها الحقيقي منة الله عماد

طالبة في كلية تجارة جامعة حلوان

لها ثلاثة شقيقات

يتابعها ما يزيد عن مليون و400 شخصًا عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" قبل أن يتم إغلاقه

القبض على ريناد عماد

في يونيو 2021، تمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة ريناد عماد داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على "تيك توك"، تحتوي على مواد إباحية وخادشة للحياء العامة، فضلًا عن فيديوهات جنسية لها.

وخلال التحقيقات الأولية، اعترفت ريناد عماد بتعمدها تصوير هذه الفيديوهات وأنها تقوم بممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت المتهمة، بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع لهن المال من أجل استغلالهن، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسها.