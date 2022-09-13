تغريدة قديمة تنبأت بوفاة الملكة إليزابيث تثير جدلًا على تويتر

ما زالت أصداء وفاة الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري تتردد في وسائل الإعلام الغربية والعربية مع تسليط الضوء على تغريدات قديمة تنبأت بالتاريخ الفعلي لوفاة أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش.

ففي كانون الثاني (يناير) الماضي، نشر شخص يدعى "لوغان سميث" تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" جاء فيها: "ستموت الملكة إليزابيث الثانية في 13 فبراير 2022، ستموت في وقت مبكر من بعد الظهر في يوم صافٍ مع زخات مطر خفيفة في النصف الأخير من اليوم، فيما سيكون باقي الأسبوع مشمسًا".

لكن تنبؤات المدعو لوغان خابت في ذلك اليوم، خاصة مع ظهور الملكة في احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة، ليضيف تحديثًا إلى تغريدته السابقة في 8 يونيو الماضي، جاء فيها: "الملكة ستموت في 7 سبتمبر 2022".

بمجرد أن تحققت تنبؤات "لوغان" بوفاة الملكة إليزابيث بالتاريخ، أعاد آلاف المغردين نشر التغريدة متسائلين عن سبب صحة توقعه. إذ علّق أحد المغردين قائلًا:: "سميث، مسافر عبر الزمن" وأن ذلك يشرح كيف تعرف على التاريخ الدقيق لوفاة الملكة.

لكن تنبؤات "لوغان" لم توقف عند هذا الحدث، إذ قال إن الملك تشارلز الثالث سيموت في أقل من أربع سنوات، وتحديدًا في 28 مارس 2026.

تغريدة تنبأت بوفاة الملكة

كما استحوذت تغريدة سابقة كتبها صاحب حساب Orunmila بتاريخ 21 أغسطس من العام الماضي تنبأ فيها بموعد وفاة الملكة إليزابث على انتباه الجميع.

وتوقعت هذه التغريدة، التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، وفاة الملكة بتاريخ 8 سبتمبر 2022.

وجاء في تغريدة Orunmila: "ستموت ملكة إنجلترا في الثامن من سبتمبر، وأرى هذا التاريخ يحوم فوقها، ما زالت لا أومن بالفودو الذي ستراه".

*الفودو: مذهب ديني توفيي "Syncretism" متأصل في غرب أفريقيا ويمارس في أجزاء من منطقة الكاريبي خاصة في هايتي وأجزاء من جنوب الولايات المتحدة، يمكن لأتباعه أن يغرسوا دبابيس في دمى تمثل أعداءهم ويحرقوهم على أمل أن تصيبهم اللعنة، ويقال أنهم يستطيعوا تحويل الناس إلى زومبي. و ""الفودو"" نوع من أنواع السحر الأسود الذي يقوم أهله باستخدام الأشباح والجن لخدمتهم.

التغريدة كُتبت باللغة الفرنسية

وفاة الملكة إليزابيث

أعلن قصر باكنجهام، الخميس، 8 سبتمبر 2022، وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد تدهور حالتها الصحية في قلعة بالمورال في إسكتلندا.

وفي يوم الأحد، غادر نعش الملكة إليزابيث الثانية قلعة بالمورال، وانطلق في رحلة مدتها ست ساعات إلى إدنبرة رافقتها الأميرة آن، ابنة الملكة الراحلة، وزوجها نائب الأدميرال السير تيم لورانس في سيارة ضمن الموكب الذي يحمل النعش.

وستصحب الأميرة آن نعش والدتها حتى يصل إلى العاصمة لندن.

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