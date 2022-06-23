تفاصيل جديدة حول مقتل الطالبة إيمان ارشيد في جامعة أردنية

هزّت جريمة قتل طالبة بعيارٍ ناري داخل جامعة أردنية خاصة شمالي العاصمة عمّان قبل قليل، الشارع الأردني لما تضمنته من تفاصيل مروّعة.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان سابق أن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق عدة عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، ونتج عن ذلك إصابتها وأسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة ولاذ الفاعل بالفرار فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

ومنذ اللحظة الأولى التي انتشرت أنباء وقوع جريمة قتل داخل جامعة في العاصمة عمان، وتأكيد مديرية الأمن العام الأردني صحتها، سارع النشطاء نحو مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد من التفاصيل حولها.

وعبر عدة وسوم مختلفة، تناقل النشطاء معلومات تتعلق باسم الضحية واسم الجاني ومكان وقوع الجريمة والسبب الذي دفع الجاني للإقدام على تنفيذ جريمته الشنيعة.

وفي الوقت الذي لم تعلن الجهات الأمنية الرسمية في الأردن اسم الجامعة التي وقعت فيها جريمة القتل، إلا أن شهود عيان أكدوا بأنها وقعت في جامعة العلوم التطبيقية، الواقعة في حي شفا بدران شمالي العاصمة عمان.

من هي إيمان مؤيد إرشيد قتيلة جامعة العلوم التطبيقية بالأردن

وعبر وسم #اعدام_قاتل_التطبيقية ، روى شهود عيان تفاصيل جديدة حول مقتل الطالبة، والتي لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأنها ، ومنها:

اسم الطالبة الضحية: ايمان مؤيد إرشيد

طالبة في كلية التمريض.

تبلغ من العمر 18 سنة.

أول صورة لـ إيمان مؤيد إرشيد قتيلة جامعة العلوم التطبيقية بالأردن

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل بأنها تعود للطالبة إيمان مؤيد، ضحية جريمة قتل جامعة العلوم التطبيقية.

ولم يتسنّ لموقع البوابة التحقق من صحة الصورة حتى هذه اللحظة.

الجاني دخل الجامعة متنكرًا

ذكر شهود عيان عبر وسم #اعدام_قاتل_التطبيقية بأن الجاني دخل حرم الجامعة متنكرًا وقام بإطلاق 5 رصاصات نحو الطالبة الضحية أثناء تواجدها في جامعتها، وأصاب أحد تلك العيارات في رأسها.

وذكر شاهد عيان بأن الجاني قام بإطلاق عدة عيارات نارية في الهواء ليفرق المتجمعين ويستطيع الهروب من الجامعة بعد أن نفذ جريمته الشنيعة.

الجاني يهدد الضحية عبر تطبيق Tellonym

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورة توثق تلقي الطالبة إيمان مؤيد إرشيد، ضحية جامعة العلوم التطبيقية بالأردن، تهديدًا بالقتل من قبل الشاب الجاني.

وتُظهر الصورة المتداولة بأن الشاب الجاني كان قد توعد الطالبة الراحلة بقتلها بنفس الطريقة التي توفيت فيها الطالبة المصرية نيرة اشرف.

وجاء في التهديد: "بكرة رح أجي أحكي معك وإذا ما قبلي رح أقتلك مثل ما المصري قتل البنت اليوم".

جامعة العلوم التطبيقة تنعى الراحلة إيمان إرشيد

نعت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بالعاصمة الأردنية عمان الطالبة بكلية التمريض إيمان إرشيد، التي قتلت رميًا بالرصاص داخل الجامعة على يد شاب لاذ بالفرار بعد الحادث.

وتعهدت بملاحقة قضائية لكل من تسبب بالحادث حتى ينال القصاص.