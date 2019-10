تمثال "وحيد القرن" يتحطّم أمام قصر باكنغهام.. نذير شؤم قبل استفتاء اسكتلندا

تعرّض تمثال "وحيد القرن" المُعلّق عند مدخل قصر "باكنغهام" الشهير لأضرار جسيمة بعد أن صدمته شاحنة.

ومن المعروف بأن "شعار المملكة المتحدة - Royal coat of arms of the United Kingdom" المُعلّق على بوابة "نورث سنتر" في القصر منذ عام 1911 ، لكن سيارة شحن اصطدمت به وتسببت بكسر "وحيد القرن" الذي يرمز الى دولة "اسكتلندا" أمّا الأسد الموجود إلى جانبه، يرمز إلى انكلترا.

وقد أدّى تحطُّم التمثال إلى فراغ كبير في مكان المجسّم الذهبي، بالرغم من أنّ هذا التمثال يُعتبر جزءًا مهمًّا من مدخل القصر هذا، أي المدخل الرئيسي للملكة.

وقال المتحدّث باسم قصر باكنغهام: "نقوم حاليًّا بالتحقيق في ما حصل"، مضيفًا: "إنّهم ينوون إصلاحه في أسرع وقتٍ ممكن".

وبحسب شرطة لندن، فإن الحادث لم يصب أحد لكنها ستبدأ تحقيقًا جنائيًا فيه.

وبينما يهدد السياسيون في اسكتلندا بالدعوة إلى استفتاء آخر على الاستقلال في أعقاب خلافات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فلنأمل أن لا يكون التمثال المحطم نذير شؤم بالنسبة لها.

"شعار المملكة المتحدة/ Royal coat of arms of the United Kingdom"

الشعارات الملكية للمملكة المتحدة هي أعلام شعارات النبالة الرسمية لملك المملكة المتحدة وهي الآن إليزابيث الثانية.

هذه الشعارات تستعملها الملكة كحاكمة على المملكة المتحدة في كل مكان ماعدا اسكتلندا، والتي تستعمل فيها نوع أخر من الشعارات.

أنواع أخرى من الشعارات تستعمل من قبل حكومة المملكة المتحدة وأعضاء العائلة البريطانية المالكة.

