حادثة طريفة في الأردن.. طفل مفقود يبحث عن نفسه مع رجال الدفاع المدني

شهدت مدينة جرش الواقعة شمالي العاصمة الأردنية عمان حادثة طريفة تحمل في طياتها نوعًا من الغرابة لطفلٍ شارك في عملية البحث عن نفسه الى جانب رجال الدفاع المدني.

وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام محلية في الأردن، فقد بدأ الأمر حين تلقت غرفة عمليات شرطة جرش بلاغًا حول سقوط طفل في واد جرش بالقرب من الحسبة القديمة لتنطلق بعدها فرق الدفاع المدني الى المكان للبدء بعملية البحث فورًا.

موقف طريف في #الأردن :



وصل بلاغ للقوى الأمنية بإختفاء طفل في محافظة #جرش ، ومع وصول قوات الأمن وبدأ عملية البحث تبين أن الطفل موجود بينهم ويساعد في عملية البحث 😂😂😂😂 pic.twitter.com/GYuPNo7Ev5 — البوابة (@Albawaba) February 8, 2021

وخلال عمليات البحث وتمشيط المنطقة بحثًا على الطفل، صرخ أحده المتواجدين قائلًا بأنه تم العثور على الطفل، وإنه كان يشارك في عملية البحث معهم وسط ضحكات وذهول كل من كان هناك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحادثة، ويظهر فيه عدد من الأشخاص المتجمعين برفقة أفراد الإنقاذ، فيما سُمع شخص وهو يقول إن الطفل كان يبحث معهم عن نفسه.

وذكر الأمين العام الأردني، في بيان أن الطفل بحالة "حسنة" حيث ظن في البداية أنهم يبحثون عن شخص آخر مفقود، فقام بدوره في البحث معهم أملًا أن يعثرون عليه، ولكنه لم يكن يعلم أنهم كانوا يبحثون عنه بنفسه، فتفاجأ الجميع إنه كان يبحث معهم عن نفسه، في مشاعر اختلطت بين الاستعجاب والفرحة.

وأثارت الحادثة جدلاً على مواقع التواصل في الأردن، ففي الوقت الذي أعرب فيه البعض عن سعادته بالعثور على الطفل، ذهب آخرون إلى إطلاق النكات.

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