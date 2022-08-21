تفاعل واسع مع ظهور ولي العهد بنزال البحر الاحمر .. شاهد الفيديو

حظي الظهور الملكي لـ ولي العهد بنزال البحر الاحمر ، الذي استضافته مدينة جدة أمس السبت، باهتمام منقطع النظير من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع.

وتناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظة الأولى التي أطلّ بها الأمير محمد بن سلمان من المنصة الملكية لمتابعة مجريات النزال الذي أقيم في حلبة الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وأطلق عليه "نزال البحر الأحمر".

وفي اللحظة التي أطل بها الأمير محمد بن سلمان من الشرفة الملكية، سُمعت هتافات الحضور وصافرات المشجعين فرحًا بالحضور الملكي لهذا الحدث الرياض العالمي والذي انتهى بفوز الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك على البريطاني أنتوني جوشوا، ليحتفظ بألقاب العالم للوزن الثقيل للملاكمة.

وأظهرت اللقطات المتداولة عدد من الشخصيات البارزة كانت إلى جانب الأمير محمد بن سلمان أبرزهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني انفانتينو" ووزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز الفيصل.

وعبر وسم "#ولي_العهد_بنزال_البحر_الأحمر"، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحهم بالرعاية الملكية التي يمنحها الأمير محمد بن سلمان لفعاليات الرياضية التي تُقام على أرض المملكة ومن أبرزها نزالات الملاكمة وسباقات الفورمولا-1 وغيرها وهو ما يجعل بلاده الوجهة الأولى للسياحة الرياضية عالميًا.

وجاء من ضمن التعليقات:

منذر آل الشيخ: متابعة ولي العهد بنزال البحر الاحمر حفظه الله تعالى لكل الأحداث وفي كل المجالات متابعة دقيقة، متابعة الفاحص وبإذن الله تعالى سيحقق حلمه بأن يرى الشرق الأوسط يقود العالم ، ولد زعيم سيقلب التاريخ، حفظه الله ولي العهد وأطال في عمره ولي العهد بنزال البحر الاحمر .

وأشار عدد من المعلقين إلى أهمية نزال البحر الأحمر وبأنه يأتي ضمن مساعي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى استمرار المملكة في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، بصفتها وجهةً عالميةً لاحتضان مثل هذه المنافسات العالمية الكبرى.

ويُعد نزال البحر الأحمر ثاني نزال عالمي يُقام على الأراضي السعودي وذلك بعد أن بدأت أنظار العالم تتجه نحو السعودية كوجه رياضية عالمية، خاصة بعد النجاح الكبيـر الذي تحقق في نزال حلبة الدرعية في ديسمبر 2019، وكسبه البريطاني جوشوا على حساب منافسه المكسيكي آندي روي.

ولي العهد بنزال البحر الاحمر

نزال البحر الأحمر

شهد نزال البحر الأحمر في حلبة الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة فوز الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك على البريطاني أنتوني جوشوا، ليحتفظ بألقاب العالم للوزن الثقيل للملاكمة، وذلك في النزال الذي انتهى بعد 12 جولة انقسم فيها الحكام، إذ منح اثنان منهما الفوز للملاكم الأوكراني، وواحد لجوشوا.

وتوّج وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز الفيصل الفائز الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك باللقب بعدما نجح في الحفاظ على ألقابه WBA Super وIBF وWBO وIBO التي انتزعها في اللقاء الأول، الذي أقيم في سبتمبر من عام 2021م، قبل أن يطالب “جوشوا” بلقاء العودة من جديد.

كما شهد نزال البحر الأحمر حشد جماهيري من عشاق رياضة الملاكمة قارب الـ40 ألفًا، قدموا من 60 دولة.

ولي العهد مع نسيم حميد

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية صورة للملاكم البريطاني ذو الأصول اليمنية نسيم حميد كان قد التقطها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء حضوره لـ نزال البحر الأحمر الذي أقيم في مدينة جدة أمس السبت.

وأظهرت الصورة المتداولة لقاء نسيم حميد وأبنائه الثلاثة مع ولي العهد بنزال البحر الأحمر للملاكمة المقام في مدينة جدة.