تيك توك يعيد فضيحة المثليين بعد انتشار فيلم وادي رم الإباحي

سيطر ‏فيلم وادي رم الإباحي على أحادث الشارع الأردني خلال الأيام القليلة الماضية بعد تسريب مقطع فيديو لا أخلاقي لشاب وفتاة يمارسان الرذيلة داخل إحدى المخيمات السياحية في منطقة وادي رم السياحية جنوبي العاصمة الأردنية عمان.

وفي الوقت الذي أشار مصدر خاص لموقع البوابة إلى أن مقطع الفيديو المسرب جاء كجزء من فيلم إباحي يجري تصويره في عدة دول من بينها الأردن، إلا أن النشطاء على تطبيق "تيك توم" أعادوا نشر مقطع فيديو كان قد انتشر في عام 2020 لشابين مثليين.

ويُظهر مقطع الفيديو القيدم شابين مثليين يمارسان حركات تتضمن إيحاءات جنسية داخل إحدى خيم الفقاعات المكشوفة على سماء رم والذي أثار حفيظة واستياء وغضب الشارع الأردني حينها.

وأبدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من إعادة نشر وتداول المقطع الفيديو القديم للشابين المثليين مرة أخرى والتي اعتبرها البعض محاولة للتأثير بشكل سلبي على السياحة في الأردن.

وفي الوقت الذي لم تعلق الجهات الرسمية الأردنية على الفيديو والجدل الدائر حوله حتى هذه اللحظة، إلا أن النشطاء على موقع التدوين تويتر طالبوا من وزارة السياحة الأردنية التدخل وتشديد الرقابة على الأماكن السياحية من شمال الأردن حتى جنوبه.

فيلم وادي رم الإباحي

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو إباحي تم تصويره لشخصيات أجنبية في وادي رم لشاب يمارس الرذيلة مع فتاة لأمر الذي أثار حفيظة واستياء وغضب الشارع الأردني.

وأثار مقطع الفيديو المسرب غضب واستياء النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن وانتقدوا تصوير أفلام إباحية في منطقة بدأت تُعرف عالميًا من خلال العديد من الأفلام الشهيرة التي جرى تصويرها خلال السنوات الأخيرة الماضية.

في المقابل وجد من يدافع عن السلطات الأردنية ورفضوا تحميل الجهات الرسمية مسؤولية تصوير هذا المشهد الإباحي داخل إحدى الخيم الفاخرة بمنقطة وادي رم السياحية وبأن ما يجري داخلها هو شأن خاص.

وكتب أحد المغردين: "للمعلومية مخيمات وادي رم ومنتجعاته السياحية ما فيها كامرات مراقبة بالغرف الخاصة! من مبدأ الخصوصية، وهذا شيء متعارف عليه بكل الفنادق بالعالم".

أفلام صورت في وادي رم

أصبحت منطقة وادي رم إحدى المواقع المفضلة لتصوير المخرجين والمنتجين العالميين نظرًا لطبيعتها الصحراوية الغريبة وجبالها الرملية الشامخة التي تشبه إلى حدٍ كبير تضاريس القمر حتى باتت تسمي بـ"وادي القمر".

إليكم قائمة بأبرز الأفلام التي تم تصويرها في وادي رم: