ثاني زائر لنظامنا الشمسي.. مُذنّب "بوريسوف" يأتي من حدود منظومة كواكب أخرى

في صيف عام 2019، أعلن فريق من علماء الفلك من وكالة "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية والشبكة العلمية البصرية الدولية (ISON) عن اكتشاف المذنب 2I / بوريسوف.

وعندما تم رصد المذنب 2I / بوريسوف تحديدًا أواخر أغسطس من العام الماضي، لفت أنظار علماء الفلك له، فقد كانت فرصة نادرة لهم لدراسة تكوينه المُختلف عن المذنبات الأخرى.

​

لكن ما سبب تميّز هذا المذنب عن غيره؟

قال مارتن كوردينر عالم الفلك في مركز "هودارد" التابع لـ ناسا، في مقال: "استطعنا إلقاء نظرة إلى داخل المذنب الذي ولد خارج منظومتنا الشمسية. وإذا افترضنا أن مكونات الغازات في ذيلها تشير إلى مسقط رأسها فيمكننا القول إنه تشكل في مكان يختلف عن أماكن تشكلت فيه بقية المذنبات أو بالأحرى في منطقة نائية وباردة تبعد عن نجمه مئات ملايين الكيلومترات".

ويرى العلماء أن أبعاده ومكوناته الكيميائية لا تختلف كثيرًا عن مذنبات المنظومة الشمسية حيث يبلغ قطر نواته نحو كيلومتر واحد. أما المذنب نفسه فيتضمن كميات كثيرة من الغبار والمواد العضوية.

واقترب المذنب مطلع ديسمبر الماضي من الشمس إلى مسافة 305 ملايين كيلومتر، ثم بدأ يعود إلى حدود المنظومة الشمسية ليتجه نحو نجمه. إلا أن علماء الفلك استطاعوا اكتشافه قبل اقترابه من الشمس، ما أتاح لهم فرصة لدراسته بواسطة التلسكوبات.

وأظهرت القياسات التي أجراها مرصدا ALMA و"هابل " الفضائيان أن جوف المذنب يتضمن كميات غير مسبوقة من أكسيد الكربون (CO )، ما يزيد 3 أضعاف عما هو عليه في جوف مذنبات المنظومة الشمسية، بما فيها تلك التي تقع على حدودها البعيدة.

📡ALMA reveals unusual composition of interstellar Comet 2I/Borisov ☄️We observed hydrogen cyanide gas (HCN, left) and carbon monoxide gas (CO, right). the comet contains an unusually large amount of CO gas. #MondayMotivation #StayatHome

👇https://t.co/7XbQml9TQF pic.twitter.com/Bnn7mvp3U5