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ثورة لبنان: مواطن لبناني يغلق مدخل أحد المصارف بـ"ونش"

منشور 05 كانون الثّاني / يناير 2020 - 02:13
مواطن لبناني يغلق مدخل أحد المصارف بـ"ونش"
مواطن لبناني يغلق مدخل أحد المصارف بـ"ونش"

رحاب ضاهر - بيروت

ظهور جون سينا فرع لبنان

دموع وحرق وشجار وافتراش الأرض داخل المصارف

ما تزال أزمة المصارف في لبنان تتفاقم، من حيث احتجاز أموال المودعين وإذلال المواطن اللبناني الذي يرغب في الحصول على راتبه أو ماله من البنك رغم صدور مذكرة من نقيب المحاميين ملحم كرم، بعدما وردت إليه من مراجعات وشكاوى بشأن تعاملات المصارف مع المواطنين وأبدى عدة ملاحظات منها أن النظام الاقتصادي في لبنان ليبرالي حر قائم على حرية التداول وحرية التحاويل وحرية القطع، وهذه المبادئ مكفولة في مقدمة الدستور وفي القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.

وفي ظل تعنت المصارف لجأ الناس إلى طرق عدة لإجبار البنوك على دفع أموالهم ومنها ما حصل مع أحد المواطنين الذي رفض البنك أن يصرف له شيكًا بقيمة 16 مليون ليرة لبناني، فقام بإحضار ونش وأغلق به باب البنك  إلى أن حصل على أمواله، وتم تناقل الفيديو على نطاق واسع، حيث أنه طبّق على أرض الواقع عبارة: "إن لم تكن ونشًا أكلتك البنوك".

وكان قد حصل إشكال في أحد المصارف شمال لبنان وتدخلت القوى الأمنية واستخدمت القنابل المسيلة للدموع، وحصل هرج ومرج بين الثوار والقوى الأمنية وانتشر مقطع فيديو لشخص يقفز على سيارة ويرمي نفسه على القوى الأمنية، وحاز الفيديو على تعليقات طريفة كان أبرزها  ظهور جون سينا فرع لبنان.

وقام عدد من المودعين الذين رفض البنك إعطائهم أموالهم بافتراش أرض البنك للحصول على أموالهم.

وكان الفيديو الأكثر تأثيرًا  وتفاعلًا لسيدة تبكي بحرقة داخل البنك في النبطية جنوب لبنان، وأثار مزيدًا من الغضب ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وتعرضت عدد من المصارف في مختلف المناطق اللبنانية للتكسير والحرق لإجبارهم على  إعطائهم أموالهم.

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