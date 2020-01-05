ثورة لبنان: مواطن لبناني يغلق مدخل أحد المصارف بـ"ونش"

رحاب ضاهر - بيروت

ظهور جون سينا فرع لبنان

دموع وحرق وشجار وافتراش الأرض داخل المصارف

ما تزال أزمة المصارف في لبنان تتفاقم، من حيث احتجاز أموال المودعين وإذلال المواطن اللبناني الذي يرغب في الحصول على راتبه أو ماله من البنك رغم صدور مذكرة من نقيب المحاميين ملحم كرم، بعدما وردت إليه من مراجعات وشكاوى بشأن تعاملات المصارف مع المواطنين وأبدى عدة ملاحظات منها أن النظام الاقتصادي في لبنان ليبرالي حر قائم على حرية التداول وحرية التحاويل وحرية القطع، وهذه المبادئ مكفولة في مقدمة الدستور وفي القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.

من داخل بنك عودة فرع سلسم سلام pic.twitter.com/yPhrs2AkhD — قيل وقال المصارف اللبنانية (@bankingscandals) January 4, 2020

وفي ظل تعنت المصارف لجأ الناس إلى طرق عدة لإجبار البنوك على دفع أموالهم ومنها ما حصل مع أحد المواطنين الذي رفض البنك أن يصرف له شيكًا بقيمة 16 مليون ليرة لبناني، فقام بإحضار ونش وأغلق به باب البنك إلى أن حصل على أمواله، وتم تناقل الفيديو على نطاق واسع، حيث أنه طبّق على أرض الواقع عبارة: "إن لم تكن ونشًا أكلتك البنوك".

وكان قد حصل إشكال في أحد المصارف شمال لبنان وتدخلت القوى الأمنية واستخدمت القنابل المسيلة للدموع، وحصل هرج ومرج بين الثوار والقوى الأمنية وانتشر مقطع فيديو لشخص يقفز على سيارة ويرمي نفسه على القوى الأمنية، وحاز الفيديو على تعليقات طريفة كان أبرزها ظهور جون سينا فرع لبنان.

هرج ومرج داخل بنك لبنان والمهجر في حلبا وفرقة من مكافحة الشغب تلقي القنابل المسيلة للدموع داخل البنك لإخراج المحتجين منه بعدما عمدوا إلى التكسير والتخريب ورشق القوى الأمنية بالكراسي pic.twitter.com/E2YgyBxLJh — قيل وقال المصارف اللبنانية (@bankingscandals) January 3, 2020

اشكال وهرج ومرج في بنك لبنان والمهجر pic.twitter.com/FtfUtMxRfV — قيل وقال المصارف اللبنانية (@bankingscandals) January 3, 2020

وقام عدد من المودعين الذين رفض البنك إعطائهم أموالهم بافتراش أرض البنك للحصول على أموالهم.

من بنك لبنان والمهجر فرع حلبا pic.twitter.com/PuvhUAK9n6 — قيل وقال المصارف اللبنانية (@bankingscandals) January 3, 2020

المودعين يفترشون بنك med فرع كورنيش المزرعة pic.twitter.com/R8aFlbUmXk — قيل وقال المصارف اللبنانية (@bankingscandals) January 2, 2020

وكان الفيديو الأكثر تأثيرًا وتفاعلًا لسيدة تبكي بحرقة داخل البنك في النبطية جنوب لبنان، وأثار مزيدًا من الغضب ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

فرنسبنك النبطية

دموعك غالية pic.twitter.com/mYPLaSZB9l — قيل وقال المصارف اللبنانية (@bankingscandals) January 2, 2020

وتعرضت عدد من المصارف في مختلف المناطق اللبنانية للتكسير والحرق لإجبارهم على إعطائهم أموالهم.

فرنسبنك

من داخل فرنسبنك فرع راس النبع_ بيروت. pic.twitter.com/cPHlhUMU1n — قيل وقال المصارف اللبنانية (@bankingscandals) January 5, 2020

تكسير وحرق بنك الاعتماد اللبناني credit libanais فرع جعيتا من قبل محهولون pic.twitter.com/h5uA0ir47H — قيل وقال المصارف اللبنانية (@bankingscandals) January 5, 2020

الاعتماد اللبناني فرع جعيتا pic.twitter.com/qymTHYXdrf — قيل وقال المصارف اللبنانية (@bankingscandals) January 5, 2020

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