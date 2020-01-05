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وزارة الطاقة في لبنان تعيد إلى الواجهة قصة حب قديمة لنجوى كرم

منشور 05 كانون الثّاني / يناير 2020 - 12:47
فيليب زيادة - نجوى كرم
فيليب زيادة - نجوى كرم

فيليب زيادة بين نجوى كرم ويارا وجبران باسيل

رحاب ضاهر - بيروت

انتشرت أخبار عن ترشيح اسم  فيليب زيادة رجل الأعمال اللبناني المقيم في الولايات المتحدة الأميركية لتولي وزارة الطاقة في لبنان من قبل التيار الوطني الحر، أو كما يعرف بـ" التيار العوني"، الأمر الذي أثار استياء كبير لدى غالبية الشعب اللبناني وخصوصًا الثوار؛ كونه صديقًا مقربًا  للوزير جبران باسيل والذي يعتبر أكثر الشخصيات السياسية المغضوب عليها من قبل الشعب اللبناني.

انتشار اسم فيليب زيادة كمرشحًا للتيار العوني، جعل كارهي التيار يقومون بنشر صور له برفقة جبران باسيل، ومعلومات عن زيادة ومن ضمنها خبر قصة الحب التي جمعته بالفنانة نجوى كرم منذ سنتين، وحينها ذكرت الصحف أن فيليب يصغر نجوى بـ15 سنة، وأنها كانت صديقة لزوجته ووقعت نجوى في حبه، وانتشرت أخبارًا عن أنه ونجوى كرم سيتزوجان، وانتشرت لهما في ذلك الوقت صورًا وهما داخل كنيسة الأمر الذي أكد زواجهما.


كما سبق أن انتشر لهما مقطع فيديو، خلال إحدى حفلات نجوى كرم في أميركا حيث قدم لها  فيليب وردة وهي على المسرح، وقامت  نجوى بتقبيله واحتضانه.

 

ولكن قصة الحب بينهما لم تستمر حيث دخلت الفنانة يارا على الخط وخطفته من نجوى كرم، الأمر الذي أثار استياء جمهور نجوى كرم من يارا وتعرضت لكثير من الانتقادات.

وكانت يارا نشرت العام الماضي صورة لها على " انستغرام" يظهر خلفها فيليب زيادة دون أن تنتبه لذلك، الأمر الذي كشف علاقة يارا به، ثم ما لبثت أن حذفت يارا الصورة وقامت بنشرها مرة أخرى بعد أن حذفت فيليب منها، ولكن كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا الصورة التي يظهر بها فيليب.


عودة خبر علاقة نجوى كرم بفليب زيادة إلى الأضواء بسبب طرح اسمه لتولي حقيبة وزارة الطاقة في لبنان أثار استياء عدد كبير من جمهور نجوى كرم الذي اعتبر أن القصة قديمة ومن المعيب الحديث عنها مجددًا في الإعلام، وخصوصًا أن فيليب على علاقة حاليًا مع الفنانة يارا.

 كما تم نشر صورًا لفيليب بأوضاع حميمة مع فتيات، فيما اعتبر البعض أن فيليب زيادة حر بحياته الخاصة، لكن الاعتراض على تورطه بقضايا سرقة ونهب.

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