  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. ثورة لبنان: مواطن يذهب بالفأس الى البنك للحصول على أمواله.. وانطلاق حملة " مش دافعين"

ثورة لبنان: مواطن يذهب بالفأس الى البنك للحصول على أمواله.. وانطلاق حملة " مش دافعين"

منشور 27 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 11:01
حملة مش دافعين
حملة مش دافعين

انطلقت امس الخميس في لبنان  حملة" مش دافعين"، التي اطلقها الثوار  والتي دعوا من خلالها الشعب اللبناني  الى عدم تسديد القروض، وتحديدا القروض الصغيرة، قروض السيارات والشخصية مؤكدين على مواصلة حراكهم من أجل تحقيق المطالب.

وشهدت عدة مناطق في لبنان  تفاعل الناس مع هذه الحملة، وانطلق عدد من الشبان الى البنوك ووضعوا على جدرانها شعار الحملة" مش دافعين". ونفذ عدد من الشبان اعتصاما أمام جمعية المصارف ورفعوا شعار الحملة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ثورة ١٧ تشرين 🇱🇧 (@_17_october_) on

 

 

جاءت الحملة  في الوقت الذي ما تزال فيه المصارف في لبنان ترفض اعطاء المواطنين  أموالهم وتحجز على أموال المودعين بشكل يخالف حرية المودع بسحب أمواله والتصرف بها. وحددت لهم 200 دولار في الاسبوع فقط لا غير  ولا يستلم الموظفين رواتبهم الشهرية كاملة، بل على دفعات اسبوعية.

وشهدت عدة مصارف في مختلف المناطق اللبنانية  حالات شجار وصلت الى التشابك بالايدي. فيما انتشر مقطع فيديو لمواطن لبناني حضر الى البنك وهو يحمل فأسا مهددا بها اذا لم يحصل على أمواله.

كما شهد احد المصارف شجارا تطور الى التشابك بالايدي والتكسير .

 وانتشرت كثير من الممقطع لمواطنين في البنوك وهم يطالبوا برواتبهم وكان ابرزهم قيام فتاة باصراح :" نحنا مش عم نشحد".

للمزيد من اختيار المحرر:


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...