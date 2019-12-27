ثورة لبنان: مواطن يذهب بالفأس الى البنك للحصول على أمواله.. وانطلاق حملة " مش دافعين"

انطلقت امس الخميس في لبنان حملة" مش دافعين"، التي اطلقها الثوار والتي دعوا من خلالها الشعب اللبناني الى عدم تسديد القروض، وتحديدا القروض الصغيرة، قروض السيارات والشخصية مؤكدين على مواصلة حراكهم من أجل تحقيق المطالب.

وشهدت عدة مناطق في لبنان تفاعل الناس مع هذه الحملة، وانطلق عدد من الشبان الى البنوك ووضعوا على جدرانها شعار الحملة" مش دافعين". ونفذ عدد من الشبان اعتصاما أمام جمعية المصارف ورفعوا شعار الحملة .

جاءت الحملة في الوقت الذي ما تزال فيه المصارف في لبنان ترفض اعطاء المواطنين أموالهم وتحجز على أموال المودعين بشكل يخالف حرية المودع بسحب أمواله والتصرف بها. وحددت لهم 200 دولار في الاسبوع فقط لا غير ولا يستلم الموظفين رواتبهم الشهرية كاملة، بل على دفعات اسبوعية.

اذلال المواطنين في مصرف @SGBLbank فرع النبطيّة للحصول على فتات من حقّهم الطبيعي بسحب أموالهم ورواتبهم #حرّض_عالمصرف #يسقط_حكم_المصرف pic.twitter.com/fse7ASCbFz — مجموعة شباب المصرف (@msmasref) December 26, 2019

وشهدت عدة مصارف في مختلف المناطق اللبنانية حالات شجار وصلت الى التشابك بالايدي. فيما انتشر مقطع فيديو لمواطن لبناني حضر الى البنك وهو يحمل فأسا مهددا بها اذا لم يحصل على أمواله.

مواطن ذهب الى بنك الاعتماد اللبناني ب"فأس" ليأخذ امواله pic.twitter.com/DWqTsQP8HF — قيل وقال المصارف اللبنانية (@bankingscandals) December 26, 2019

كما شهد احد المصارف شجارا تطور الى التشابك بالايدي والتكسير .

وانتشرت كثير من الممقطع لمواطنين في البنوك وهم يطالبوا برواتبهم وكان ابرزهم قيام فتاة باصراح :" نحنا مش عم نشحد".

فيديو يظهر حصول هرج ومرج داخل أحد فروع بلو بنك لبنان والمهجر حيث تطوّر الأمر إلى تدافع وتضارب وسط حالة من الفوضى. وقد شهد عدد من المصارف حالات مماثلة على خلفية عدم تمكّن المواطنين من قبض رواتبهم كاملة. شاهدوا الفيديو المرفق.#blombank #بنك_لبنان_والمهجر pic.twitter.com/9pfQm1gIAz — قيل وقال المصارف اللبنانية (@bankingscandals) December 24, 2019

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