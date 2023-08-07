جاستن ترودو يرتدي الوردي ويُعلّق: نحن فريق باربي

البوابة - في خطوة غير مسبوقة، فاجأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي بظهورٍ استثنائي بعيد كل البعد عن البدلة الرسمية التي اعتاد الظهور بها طوال فترة ترؤسه الحكومة الكندية منذ 2015.

ونشر ترودو صورة جمعته بابنه الأكبر خافيير جيمس (15 عامًا) عبر حساباته الرسمية في "إنستغرام" و"تويتر" وهما يقفان أمام ملصق فيلم "باربي" الشهير في إحدى دور السينما، مرفقة بتعليق جاء فيه: “نحن فريق باربي".

وظهر ترودو في الصورة مرتديًا هودي – Hoodie باللون الوردي، وقد كُتب عليها عبارة “أحبك أكثر – Love You More”، فيما اختار ابنه خافيير الظهور بتيشيرت ضيق باللون الفوشي تكريمًا منهما للدمية الأيقونية باربي أثناء مشاهدتهما فيلم جريتا جيروج.

وشهد صندوق التعليقات لدى ترودو مئات الآلاف من عبارات "السخرية" و"والتهكم" فيما تجاوز الكثيرين حدود الاستهزاء بتوجيه اتهامات بـ"شذوذ جاستن ترودو الجنسي" خاصة بعد انتشار شائعات حول علاقته الغرامية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

طلاق جاستن ترودو

أعلن جاستن ترودو انفصاله عن زوجته صوفي غريغوار بعد زواج دام 18 عامًا، عبر إنستغرام: "تود صوفي وأنا أن نطلعكم على أنه بعد العديد من النقاشات الجدية والصعبة، اتخذنا قرار الانفصال".

كما أعلن مكتب ترودو إن الطرفين، ترودو وصوفي، وقعا اتفاقًا قانونيًا، لكنهما يطلبان باحترام خصوصية العائلة، وجاء فيه "إنهم لا يزالون عائلة، وصوفي ورئيس الوزراء يركزان على تربية أطفالهما في بيئة من الأمان والود والتعاون، وستخرج العائلة معا في عطلة تبدأ الأسبوع المقبل".

جاستن ترودو "مُغرم" بـ إيمانويل ماكرون

اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي حول العالم شائعات تفيد بأن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "مُغرم" بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ودعم مروجو هذه الأنباء حجتهم بهذا الشأن بمجموعة من الصور جمعت المسؤولين الكندي والفرنسي لدى مشاركتهما في اجتماعات رسمية على مستوى البلدين.

وأظهرت هذه الصور ترودو وماكرون بأوضاع "حميمة"، وعلى مقربة من بعضهما البعض، الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام لدى البعض.