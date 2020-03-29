"جاهل ومتغطرس".. مغني برازيلي يهاجم رئيس بلاده بأغنية "العزل الصحي"

انضم مغني الراب البرازيلي "إم ڤي بيل- MV Bill" إلى قائمة منتقدي الرئيس "جايير بولسونارو" بسبب فشله في التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" والتصدي له.

وتعرض الرئيس البرازيلي لانتقادات حادة بعد تصريحاته الأخيرة والتي قال فيها بأن "كورونا" لن يسبب في البرازيل ضررًا بالحجم الذي سببه في الولايات المتحدة، وشرح أن السبب يعود لجهاز المناعة لدى البرازيلي وقدرته الصحية على مقاومة الوباء والفيروسات.

واختصر الرئيس البرازيلي الأدلة حول مناعة البرازيليين بالقول: "ألا ترون أن البرازيلي يغطس بالمجاري، ثم يخرج ولا يحدث له شيء؟ وهو ما عرضه لانتقادات حادة خاصة بعد ارتفاع عدد المصابين في بلاده الى 3,904 شخص ووفاة 111 شخص حتى الآن.

وبعد استهانة الرئيس البرازيلي بخطورة وباء فيروس "كورونا"، سجل الفنان "إم ڤي بيل" أغنية "العزل الصحي" حث من خلالها الناس على حماية أنفسهم.

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وحذر "بيل" في أغنيته من أن العدوى قد تتفشى بشراسة في أحياء البرازيل الفقيرة مثل حي (سيتي أوف جود)، الذي ولد به ويقع في مدينة ريو دي جانيرو، حيث لا تتوفر المياه في بعض تلك الأحياء.

وقال "بيل" إنه استلهم أغنيته من رؤية كثير من البرازيليين ومن بينهم الرئيس يستهينون بالفيروس.

Ao invés de baixar o vídeo sem a nossa autorização e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp/Facebook/Instagram sem dar retorno para os artistas, compartilhe o link original para que a gente possa continuar produzindo. #QUARENTENA https://t.co/3uxv1tFqyC

Muito obrigado. — MV BILL (@mvbill) March 28, 2020

وأوضح: "منظمة الصحة العالمية حذرت والشعب لم يُعر ذلك اهتمامًا يذكر ورئيس الدولة استخف بالأمر وأجل التحرك. لقد أضاعوا وقتا في أمور لا تهم".

وأضاف: "كوفيد-19 ليس "نزلة برد بسيطة مثلما ادعى بولسونارو وسيصاب عدد أكبر من البرازيليين بالفيروس بسبب "جهل" و"غطرسة" رئيسهم".

وقال: "توخوا الحذر واحموا أنفسكم... لن يكون هناك متسع في وحدات الرعاية المركزة".