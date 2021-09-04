جثة فتاة بلا رأس تثير الرعب في شوارع دمشق.. وجدت في حاوية قمامة

سيطرت حالة من الصدمة والغضب على الشارع السوري بعد اكتشاف جثة مقطوعة الرأس تعود لفتاة في حاوية قمامة في بلدة صحنايا بريف دمشق الغربي يوم الخميس الماضي.

وكشفت وسائل إعلام محلية في سوريا بأن عامل نظافة اكتشف الجثة الموهة داخل حاوية قمامة في شارع الكورنيش حين أراد تفريغ محتواها استعدادًا لتنظيفها قبل أن يتصل بالجهات الأمنية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد كشفت التحقيقات الأولية بأن الجثة تعود لفتاة في العشرينيات في العمر فيما تم قطع رأسها وأطرافها الأربعة.

من جهته صرح رئيس بلدية صحنايا، نزار جمول لوسائل الإعلام المحلية بأن تلقى اتصالًا من عامل النظافة في تمام الساعة السادسة والنصف من صباحًا بوجود جثة لسيدة في حاوية القمامة.

وبين جبور أن الجثة بدون رأس عثر عليها فجر اليوم الخميس وهي تعود لفتاة، دون أن يتبين عمرها بعد لكنه رجح بأن تكون في العشرينيات من عمرها.

وأشار جمول الى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الجريمة، كما تم توجيه عمال النظافة للبحث في الحاويات الموجودة في صحنايا أملًا في العثور على رأس الفتاة.