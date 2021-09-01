فتاة الباحة تعتذر للسعوديين بعد اقتحامها العرضة: فهمتوني غلط!

يذكر أن مقطع "فتاة الباحة" تصدر قائمة الترند على موقع التدوين "تويتر" طوال الأسبوع الماضي والذي أظهر فتاة ترتدي ثوبًا أسود اللون مع حجاب وكمامة سوداء وهي تحاول أن تقحم نفسها بين مؤدي العرضة قبل أن يدرك الحضور تواجدها الغريب بين أعضاء الفرقة.

وبدا واضحًا استغراب وتعجب أعضاء فرقة العرضة من تواجد الفتاة بينهم قبل أن يتقدم مجموعة من المسؤولين للتواصل معها ويخرجها من المسرح للتجاوب معه بسرعة.

وفي الوقت الذي لم يتسن لموقع البوابة التحقق من مكان تصوير المشهد، إلا أن عدد من المغردين ذكروا بأنه وقع خلال حدث فني على هامش مهرجان خيرات الباحة، وهو مهرجان يقام سنويًا لعرض المنتجات الزراعية والصناعات اليدوية والحرفية لسكان المنطقة الكائنة في جنوب غرب السعودية.

وأثار الفيديو ردود فعل مختلفة، بين منتقدٍ لتصرف الفتاة الذي وصفوه بـ"الجريء" خاصة وأنها كانت الفتاة الوحيدة بين مجموعة من الرجال.

كما عبر البعض عن استيائهم من محاولة الفتاة تشويه سمعة المرأة السعودية عبر إقحام العباءة السوداء في المشهد، فيما عبر البعض عن إعجابهم بتصرف الرجال المتواجدين في المشهد عبر وسم #كفو_رجال_الباحه الذي تصدر قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين في السعودية خلال الساعات الماضية.

وأكد المغردون بأن الرقصة التي كان يؤديها الرجال واسمها "العرضة الجنوبية" والمعروفة أيضًا بـ"عرضة غامد وزهران"، تعد رقصة لـ"الحرب، ما هي للحريم.. الحريم ليسوا فرسان أو ذوات قدرة عليها".

في حين عبر قسم من المغردين عن تعاطفهم مع الفتاة مشيرين الى أن المشهد لا يتطلب كل هذا الحديث وبأن تتحول الفتاة الى "ترند" يتحدث عنها الجميع على منصات التواصل الاجتماعي.

فيما رجح عدد من المتعاطفين مع الفتاة بأنها ليست على دراية بأن تواجدها على المسرح أمرًا منتقدًا، خاصة وأن عدة مهرجانات سعودية شهدت سابقًا تواجد فتيات أجنبيات إلى جانب الرجال في رقصات العرضة.

من جهته قال رئيس لجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى، بدر الزهراني، إنه تم إنزال الفتاة من المسرح على الفور، بعد أنا صعدت فجأة إليه.

وأشار الزهراني إلى أنه تم منع الجميع من الصعود إلى المسرح التزامًا بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

العرضة النجدية

العرضة النجدية وتعرف أيضًا بالعرضة السعودية، هي رقصة شعبية تؤدى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في المملكة العربية السعودية.

وتمثل العرضة النجدية جزءاً مهمًا من تاريخ السعودية، حيث بدأت كأحد أهازيج الحروب في الماضي، وهي العرضة الرسمية للبلاد حيث يشارك فيها الملك أيضًا في حفل استقبال كبار الشخصيات.

سجلت السعودية لدى "اليونيسكو" ضمن لائحة التراث العالمي في عام 2015، ويرتدي مؤدوها زيًا خاصًا، يستخدم فيها الطبول والسيوف ويُحمل فيها علم المملكة العربية السعودية.

طريقة أداء العرضة السعودية

تنظم هذه العرضة، ويعدل صفوفها، ويراقب الشعر الذي يقال فيها، من ناحية انسجامها مع العرضة، ويخصص رجال لهذه المهمة يتولى إعلان بداية العرضة شخص ذو صوتٍ جهوري، يقف في المنتصف ويحيط به فقط قارعي الطبول، ويسمى نداءه في السابق "بالمحوربة" وكان لإعلان الحرب، وأشهر ماقيل في هذا النداء:

يالله ياللي لا إله غيره….يا ناصرٍ جنده على العدوان

يستجيب جميع المشاركون في العرضة لهذا النداء بالتوجه إلى الميدان حاملين سيوفهم وبخطى متسارعة، مرددين "أبشر أبشر". ثم يصطفون بتداخل أياديهم وتلاحمها.