"جثث تحت أنقاض عمارة اللويبدة وحفلًا للأحياء يثير غضب الأردنيين"

على بُعد 1.5 كم من فاجعة عمارة اللويبدة ، التي انتهت بوفاة 14 شخص وإصابة 10 آخرين نتيجة سقوط عمارة سكنية يوم الثلاثاء الماضي، شهد المدرج الروماني حفلًا موسيقيًا أثار غضب واستياء الشارع الأردني الذي طالب بضرورة احترام ضحايا الفاجعة، وعمليات الإنقاذ التي كانت ما زالت مستمرة خلال الحفل.

وأثار الحفل الموسيقي جدلًا واسعًا بين الأردنيين، خاصة وأنه أقيم بالقرب من مكان فاجعة اللويبدة وتزامنًا مع عمليات البحث والإجلاء عن المحاصرين تحت المبنى المنهار من قبل مديرية الأمن العام وفرق الإنقاذ.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن عن غضبهم واستيائهم من إصرار إدارة الحفل الموسيقي على إقامته وتجاهل مشاعر ذوي الضحايا المكلومين وكافة أفراد المجتمع الأردني باعتبار أن "مُصاب أهالي عمارة اللويبدة" هو "مصاب المجتمع الأردني كله".

وتساءل البعض كيف تمكن المشاركون في الحفل من الرقص والغناء، وصنع محتوى ونشره على منصات التواصل الاجتماعي في الوقت الذي ما تزال فيه أسر عمارة اللويبدة في حالة صدمة من هول الفاجعة.

دقيقة صمت على أرواح ضحايا فاجعة اللويبدة

قال قائد الأوركسترا لحفل المدرج الروماني هيثم سكرية أن الفرق المشاركة والجمهور وقفوا دقيقة صمت على أرواح شهداء ضحايا عمارة اللويبدة قبل بدء الحفل.

وذكر سكرية أن الحفل الذي أقيم الجمعة الماضي جرى التحضير له منذ شهر أبريل الماضي وبأنه مشروع ثقافي فني وليس ترفيهي الهدف منه هو نشر ثقافة أردنية متطورة.

وقال سكرية أن الحفل لم يكن صاخبًا وكان على مسرح محترم، وجرى التعاقد في وقت سابق مع مهندسي واختصاصيي صوت من خارج الأردن وإلغاءه سيكون كارثة وخسارة مادية كبيرة على كل المشاركين.

الحكومة الأردنية تعلق

نفت الحكومة الأردنية علاقتها بالحفل الموسيقي الذي أقيم الجمعة في المدرج الروماني بل جرى تنظيمه من قبل جهة شركة خاصة وليس أمانة عمان.

أمانة عمان تعلق

نفت علاقتها بالحفل الموسيقي الذي أقيم الجمعة في المدرج الروماني، مؤكدة أنها ليست منظمًا أو شريكًا في الحفل، موضحة أن المدرج الروماني لا يتبع لها من الأساس.

عمارة اللويبدة

انهارت بناية سكنية في منطقة اللويبدة وسط العاصمة الأردنية عمّان، يوم الثلاثاء الماضي 13 أيلول، متسببًا بوفاة 7 أشخاص وإصابة أربعة عشر آخرين حتى الآن، في حصيلة غير نهائية وسط استمرار عملية البحث عن ناجين بين الأنقاض.

مشهد يفطر القلب لأم أردنية فقدت ثلاثة أطفال تحت أنقاض مبنى اللويبدة

من هو الأمير عبدالكريم بن سعود .. الابن التاسع والأربعين من أنجال الملك سعود