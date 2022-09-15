مشهد يفطر القلب لأم أردنية فقدت ثلاثة أطفال تحت أنقاض عمارة اللويبدة

فيما لا يزال الأردن تحت وقع الصدمة جراء حادث سقوط عمارة اللويبدة وسط العاصمة عمان، الذي تسبب بوفاة وإصابة عدد من الأشخاص، تسابق فرق الإنقاذ الأردنية وقوات الدفاع المدني الزمن للوصول إلى باقي المحاصرين تحت الأنقاض الذي يتراوح عددهم بين 10-13 شخص.

وفي الوقت الذي يراقب الشارع الأردني منذ ثلاثة أيام بمشاعر الخوف والألم عمليات إنقاذ، بدأت قصص أهالي الضحايا تخرج للعيان حاملة في طياتها تفاصيل مؤلمة تعصر القلوب.

ومن تلك الحكايات، قصة السيدة الأردنية عبير التي ودعت أبناءها الثلاث لحظة سقوط عمارة اللويبدة عليهم وتفيض أرواحهم لله تعالى.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بمشاعر الحزن والألم مقطع فيديو يُظهر الصدمة العصبية التي أصابت الأم المكلومة عبير بعد فقدها لابنتيها ملك وأميرة وابنها محمد وصديقة ابنتيها نجد في حادثة انهيار عمارة اللويبدة الثلاثاء.

وفي يوم الحادث الأليم، خرجت الأم عبير للبقالة من أجل شراء بعض الاحتياجات للاحتفال بيوم ميلاد ابنتها بعد دعوة صديقتهم نجد إلى منزلهم، ولدى عودتها إلى عمارة اللويبدة لم تجدها وكأن الأرض ابتلعت ما فوقها.

وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمشاعر الألم أن الأم عبير كانت فقدت زوجها العام الماضي.

الأردنية عبير تودع أطفالها الثلاثة

عمارة اللويبدة

أعلنت السلطات الأردنية ارتفاع أعداد وفيات انهيار عمارة في منطقة اللويبدة يوم الثلاثاء الماضي إلى 7 وفيات فيما ما يزال 10 آخرون تحت الأنقاض.

وعقب انهيار المبنى، سارعت كوادر الدفاع المدني وفرق الإنقاذ نحو مكان سقوط المبنى السكني للبحث عن محاصرين تحت الأنقاض، ونجحوا في إخلاء 8 إصابات، حتى ظهر الأربعاء.

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