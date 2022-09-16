من هو الأمير عبدالكريم بن سعود .. الابن التاسع والأربعين من أنجال الملك سعود

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بعدما أعلن الديوان الملكي السعودي الخميس وفاته.
وجاء في بيان الديوان الملكي وفاة الأمير عبـدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، فيما أقيمت صلاة الجنازة على الأمير الراحل، بعد صلاة مغرب يوم أمس الخميس في المسجد الحرام بمكة المكرمة بحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
الأمير عبدالكريم بن سعود
وفاة الأمير عبـدالكريم بن سعود
أكد حساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود لتعزيز تاريخ الملك سعود عبر موقع التدوين "تويتر" نبأ وفاة عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز داعيًا له بالرحمة والمغفرة.
وأرفق الحساب تغريدة النعوة بصورة للأمير عبـدالكريم، وأخرى لملك السعودية الراحل سعود بن عبدالعزيز.
سبب وفاة الأمير عبـدالكريم بن سعود
لم يكشف البيان الرسمي للديوان الملكي السعودي سبب وفاة الأمير عبـدالكريم عبدالعزيز بن فهد بن سعود فيما ذكر عدد من النشطاء على تويتر بأن وفاته جاءت عقب صراع طويل مع المرض.
من هو الأمير عبدالكريم بن سعود؟
- اسمه الكامل: الأمير عبد الكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
- والده: الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
- والدته: الأميرة سارة بنت ماضي آل غانم الفهري.
- ترتيبه بين أشقاءه: الابن التاسع والأربعين من أبناء الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
- تاريخ الولادة: ولد في المملكة العربية السعودية في عام 1960
دراسة الأمير عبد الكريم بن سعود
أنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارس المملكة العربية السعودية
درس العلوم السياسية والاقتصادية في جامعة هيرتفوردشير
من هي زوجة الأمير عبد الكريم بن سعود
متزوج من الأميرة نهاية بنت عبد الله بن يحي القبلي الشهري
أبناء الأمير عبدالكريم بن سعود
للأمير عبدالكريم بن سعود، العديد من الأبناء ولكن لا يتوفر لدينا معلومات عنهم، سوى اسم ابنته الأميرة البندري بنت عبدالكريم بن سعود.
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