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جثمان الإماراتية آلاء الصديق يصل قطر.. والمئات يشيعونها

منشور 28 حزيران / يونيو 2021 - 05:58
آلاء الصديق
آلاء الصديق

شيّعت جنازة الإماراتية آلاء الصديق مساء أمس الأحد، 27 يونيو 2021، في العاصمة القطرية الدوحة بحضور أفراد عائلتها وعدد من النشطاء.

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وتم تشيع جثمان آلاء الصديق في مقبرة مسيمير جنوب غربي الدوحة منذ ساعات عصر حتى تم دفنها عقب صلاة المغرب.

ودعا عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم "#آلاء_الصديق_في_ذمة_الله" الى المشاركة في مراسم دفن آلاء في ظل غياب والدها محمد عبد الرزاق الصديق، المسجون منذ 2013.

وكانت أسرة آلاء قد أعلنت وفاتها يوم الأحد الماضي، 20 يونيو 2021، بعد تعرضها لحادث سير بالقرب أكسفورد، مما أثار موجة تعاطف واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هي آلاء الصديق؟

هي ابنة الداعية وأستاذ الشريعة محمد عبد الرزاق الصديق المسجون منذ 2012، ومحاكمته صوريًا والحكم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية "الإمارات 94 ".

آلاء مطلوبة لسلطات بلادها بسبب نشاطها الحقوقي الذي بدأ مع اعتقال والدها الذي من المفترض أن يتم الإفراج عنه بعد أشهر، تليها مراقبة لمدة 3 سنوات خارج المعتقل.

ترأست آلاء "منظمة القسط" وهي منظمة حقوقيّة تتخذُ من لندن مقرًا لها وتعملُ على تعزيزِ حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات عبر عددٍ من التقارير والأخبار والأبحاث.

تأسّست منظمة القسط في أغسطس 2014 على يدِ يحيى عسيري وهو ضابط سابق في سلاح الجو الملكي السعودي، وذلكَ بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ونشر تقارير عنها.

وغادرت الصديق قطر التي أقامت فيها مدة نحو لندن، لتحصل على اللجوء السياسي هناك بعد سحب الجنسية الإماراتية من والدها وأشقائها.

ونشرت آلاء الصديق مقطع فيديو على حسابها بموقع "تويتر" شرحت فيه تفاصيل اعتقال والدها أستاذ الشريعة، محمد عبد الرزاق الصديق العبيدلي، في أبريل 2012، ومحاكمته صوريًا والحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

قضية الإمارات 94

هي قضية اشتعلت في عام 2012 حين ألقت السلطات الإماراتية القبض على أربعة وتسعون إماراتيًا بتهمة السعي لقلب نظام الحكم.

وشملت قائمة المتهمين قضاة وأكاديميين ومحامين وزعماء طلابيين، كلهم يحملون جنسية الإمارات.

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وأشارت تفاصيل القضية الى أن المتهمين أنشأوا جماعة سرية ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين.

يذكر ان تشكيل الأحزاب السياسية محظور في دولة الإمارات.

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