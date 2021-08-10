جدة أمريكية تصنع أكبر قطعة "أرويو" في العالم.. هل تدخل غينيس؟

يسعى "روس سميث" وجدته البالغة من العمر 95 عامًا دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية من خلال صنع أكبر قطعة "أوريو" في العالم.

وبلغ وزن قطعة الـ"أوريو" التي أعدها "روس سميث" وجدته 175 باوند أي ما يعادل 73 كلغ، فيما يبلغ وزن القطعة المسجلة في الموسوعة حتى اليوم 160 باوند أي حوالي 27 كلغ، فهذا يعني أن هناك احتمال دخولهم الموسوعة.

وقال "روس سميث": "بحثنا على الإنترنت عن أكبر أنواع أوريو في العالم، وقررنا أننا سنصبح الأكبر والأفضل".

وتابع: "نأمل أن نتمكن من إنهاء هذا الشيء في غضون بضعة أشهر ... قبل أن يتقادم".

وأشار "روس سميث"، أنه اختار هذا التوقيت من العام لخوض منافسة إعداد أكبر قطعة بسكويت في العالم لتتزامن المحاولة القياسية مع عيد ميلاد جدته الذي حل في الأول من أغسطس الجاري".

ويقدم "روس" وجدته محتوى ترفيهي لطيف عبر قنواتهم على مواقع التوصل الاجتماعي منذ 9 سنوات حيث يتابعهم على تطبيق "إنستغرام" أكثر من 18 شخص.