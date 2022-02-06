جريمة الأهواز : رجل يقطع رأس زوجته ويتجول به في شوارع إيران

يعيش الشارع الإيراني حالة من الصدمة والخوف بعد إقدام شاب في مدينة الأهواز جنوب غرب البلاد على قتل زوجته بقطع رأسها والتجولبالشارع ممسكًا به.

وتناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورًا مروعة للشاب الجاني ممسكًا رأسً مقطوعًا بيده وبيده الأخرى سكينًا كبيرًا.

وذكرت وسائل إعلام محلية في إيران أن السلطات الأمنية ألقت القبض على الجاني وشقيقه بعدما اعترفا بقطع رأس زوجة أحدهما.

وفي الوقت الذي لم تعلن السلطات الأمنية السبب الذي دفع الجاني على قتل زوجته بالتعاون مع شقيقته، لكن نشطاء على موقع التدوينتويتر ذكروا بأنها المجني عليها كانت قد هربت إلى تركيا حفاظًا على حياتها منه، وفور عودتها لإيران أقدم الجاني على فعلته الشنيعة.

ولم تكشف شرطة المديد عن هوية الرجلين، ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن القتل أو من صور التسجيل. واكتفت بالقول أن الجناة اعترفوابجريمتهما.

*يتعذر على موقع البوابة نشر مقطع الفيديو