جريمة غريبة.. مصرية تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جثتها!

شهدت إحدى مناطق القاهرة جريمة غريبة، حين أقدمت مصرية على قتل والدتها العجوز وذبح قطة فوق جثتها.

بدأت تفاصيل الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة سيدة عمرها 81 عامًا، مقتولة داخل شقتها وبها إصابات عبارة عن (جروح طعنية بالصدر) كما عثر على هرة "قطة" مذبوحة أعلى جثة المجني عليها في منطقة الزيتون بالقاهرة.

بتشكيل فريق بحث وإجراء التحريات وسؤال نجليها قال أحدهما إنه تلقى اتصالا هاتفيا من شقيقته "موظفة سابقاً"، عمرها 45 سنة، ومقيمة صحبة والدتها)، وطلبت منه ضرورة حضوره وشقيقه لمسكنها، وعقب وصولهما شاهدا شقيقتهما تقف بمدخل الشقه بجوار جثة والدتهما ووجود هرتها مذبوحة أعلى الجثة، وبحوزتها مقص معدني وقطعة معدنية "يد هون" عليهما آثار دماء. وعند محاولة أحدهما السيطرة عليها قامت بالتعدى عليه محدثة إصابته به.

وأوضحا في التحقيقات أن شقيقتهما مريضة نفسياً منذ عدة سنوات وسبق علاجها بأحد مستشفيات الطب النفسي لمدة 6 شهور، وبتاريخ الواقعة إنتابتها حالة من الهياج قامت على إثرها بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت مصادر أمنية في تصريح خاص لإرم نيوز إن المتهمة حاليًا مصابة بحالة انهيار وتقرأ قرآن في الحجز بصوت عالي، ومن حين لآخر تنام وتستيقط وهي تردد: "أنا فين وماما فين".

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