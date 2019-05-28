حدث بالفعل.. أفعى عذراء حبيسة تنجب دون تزاوج!

صدمت واقعة غريبة العلماء عندما اكتشفوا أن أنثى أفعى أناكوندا حبيسة وسط الإناث، قد أصبحت حاملًا وانجبت ثعبانين.

حملت الأفعى "آنا" وهي تعيش في معرض الأمازون في متحف "نيو إنجلاند" المائي، بسبب حالة نادرة للغاية تسمى ولادة العذراء أو التوالد البكري.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، بينما تُعد الولادة العذراء شائعة إلى حد ما في النباتات والحشرات، إلا أنها بالغة الندرة بين الفقاريات، وهذه الحالة تعتبر ثاني حالة معروفة في أفعى الأناكوندا الخضراء. ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، بينما تُعد الولادة العذراء شائعة إلى حد ما في النباتات والحشرات، إلا أنها بالغة الندرة بين الفقاريات، وهذه الحالة تعتبر ثاني حالة معروفة في أفعى الأناكوندا الخضراء.



تفاجأ عمال المعرض عندما وجدوا أن "آنا" قد انجبت بعض الثعابين، ولكن للأسف كان معظم صغارها ميتين، ولم ينج منهم سوى اثنين.



ونظرًا لأن "آنا" كانت تعيش في معرض يحتوي على إناث فقط، توقع الخبراء أنهم يشهدون ولادة عذراء، وللتأكد من ذلك، حلل الباحثون الحمض النووي لآنا وصغارها، والذي أكد شك الخبراء بأنها حملت دون تزاوج.



لا تزال الآلية التي تمكنت من خلالها آنا الإنجاب غامضة، ولكن يبدو أن الصغار نسخ طبق الأصل من أمهم، وشرح بيان الباحثون: "أظهرت التحاليل الجينية التي اجريناها تطابقًا تامًا بين الام وصغارها". لا تزال الآلية التي تمكنت من خلالها آنا الإنجاب غامضة، ولكن يبدو أن الصغار نسخ طبق الأصل من أمهم، وشرح بيان الباحثون: "أظهرت التحاليل الجينية التي اجريناها تطابقًا تامًا بين الام وصغارها".



ويتم الآن رعاية الصغيرين في المتحف المائي، ومن المقرر أن يتم عرضهما بجانب الأم.

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