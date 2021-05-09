جريمة مروّعة.. أحرق زوجته وهي حية أمام المارة!

تفاصيل مؤلمة ومرعبة وقعت في فرنسا، حيث قام جزائري بإطلاق عدة عيارات نارية على ساقي زوجته حتى سقطت ثم قام بسكب سائل قابل للاشتعال عليها وهي حية وأضرم النار فيها.

وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، كان الجميع في منطقة بوردو الفرنسية قد استنكر هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها صاحب السوابق المدعو منير البالغ من العمر 44 عامًا بحق زوجته شاهيناز وأم أطفاله الثلاثة البالغة من العمر 31 عامًا.

وكانت هذه الجريمة المرعبة قد وقعت في ميرينياك بالقرب من بوردو في حدود الساعة السادسة من مساء الثلاثاء الماضي، وبعد حوالي نصف ساعة من وقوع الجريمة تم اعتقال المتهم على أيدي ضباط شرطة مكافحة الجريمة في بيساك.

ووفق البيان الصادر عن مكتب المدعي العام في بوردو، فقد كان يحمل المتهم بندقية عيار 12 ومسدس غاز وحزام خرطوشة عندما تم القبض عليه بالقرب من مسرح الجريمة.

يذكر أنه سبق وأن حُكم على المتهم في 25 يونيو 2020 من قبل محكمة جنايات بوردو، بسبب تعنيف زوجته، بالسجن 18 شهرًا، وقد أخلي سبيله في الـ 9 من ديسمبر 2020، على أن يقضي المدة التي بقيت له من السجن خارج أسواره وتحت المراقبة، وأفادت النيابة أن هذا الإجراء اشتمل على وجه الخصوص الالتزام بالرعاية، وحظر الاتصال بالضحية، والاقتراب من منزلها.

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