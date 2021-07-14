جزيرة ياس تستضيف "بريدجر ووكر" الطفل الشجاع الذي أنقذ شقيقته من هجوم كلب شرس

استضافت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، الطفل بريدجر ووكر البالغ من العمر 7 سنوات مع عائلته.

وكان "بريدجر" من ولاية ويسكونسن في الولايات المتحدة الأمريكية قد تصدر عناوين الصحف العام الماضي لبطولته في إنقاذ أخته الصغيرة، حيث تعرض لإصابة في الوجه، بعدما تدخل لحماية شقيقته من عضة كلب شرس.

وكانت جزيرة ياس قد استضافت بريدجر وعائلته لمدة أسبوع، وذلك بعد وصولهم جوًا إلى أبوظبي على متن خطوط الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استمتعوا بالإقامة في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وقاموا بزيارة أهم المعالم السياحية الرائدة في الجزيرة، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، هذا إلى جانب زيارة "كلايم أبوظبي" وجهة المغامرات الداخلية الأبرز في العالم، والتي تضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم وأطول جدار تسلق داخلي في المنطقة، بالإضافة إلى زيارة قصر الوطن.

ورافق "بريدجر" عائلته خلال هذه الرحلة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي ضمت والداه وأخته، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من العائلة.

لمحة حول جزيرة ياس

تعد جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، وتقع على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة و50 دقيقة فقط من دبي.

وتقدم جزيرة ياس، البالغة مساحتها 25 كيلومترًا مربعًا، لمحبي العطلات مزيجًا متميزًا من التجارب الترفيهية الحائزة على العديد من الجوائز، بدءاً من المرافق الترفيهية الفريدة وتجارب التسوق العالمية والمطاعم والمقاهي المميزة، ووصولاً للجولف والرياضات المائية ورياضات السيارات، والعروض الموسيقية والفعاليات العائلية المليئة بالمرح.

واليوم، تحتضن جزيرة ياس مرافق ومعالم ترفيهية عالمية فريدة بالإضافة إلى حلبة مرسى ياس (التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1)، وياس مارينا، وملعب "ياس لينكس أبوظبي" للجولف، وياس مول، مركز التسوق الأكبر في أبوظبي، إلى جانب الفنادق، التي تتضمن، فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وفندق كراون بلازا جزيرة ياس أبوظبي، وجزيرة ياس روتانا، وسنترو جزيرة ياس من روتانا، وفندق راديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس، وبارك إن باي راديسون أبو ظبي جزيرة ياس، وستايبريدج سويتس أبوظبي جزيرة ياس، بالإضافة إلى أكثر من 165 تجربة لتناول الطعام.

كما تتميز الوجهة أيضًا بمرافق الحفلات الموسيقية الداخلية والخارجية بما في ذلك ملهى MAD الليلي، والاتحاد أرينا والتي تتكامل مع مجموعة من الخدمات للزوار التي تربط بين جميع مناطق الجذب.

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